Dumitru Dragomir are un remarcat la FCSB: ”A jucat senzațional!”

Vicecampioana are și un meci în minus față de majoritatea echipelor din campionat, dar și un avans de două puncte față de urmăritoarea CFR Cluj.

În meciul cu Universitatea Craiova, FCSB nu a putut conta pe Florinel Coman, dar Octavian Popescu a impresionat și a reușit să bifeze două assist-uri.

Decarul vicecampioanei a fost remarcat și de Dumitru Dragomir, care l-a comparat cu marele Nicolae Dobrin.

Dumitru Dragomir, despre Octavian Popescu: ”A jucat senzațional”

“FCSB are 2-3 jucători foarte buni. Uite, cum e Tavi Popescu. În proporție de 85% se adeverește tot ce zic eu aici. Am zis că nu o să fie o mare lipsă Coman, că o să joace Tavi acolo și a jucat senzațional. Cum am zis, așa a fost. Două pase de gol.

Ca să dai pasa aia, ca Dobrin. Mingea să se oprească în fața ta, tu să nu mai faci preluare, doar să dai la poartă. Este o inteligență de joc nemaipomenită. El nu stă bine cu educația fotbalistică, dar stă foarte bine cu execuțiile fotbalistice”, a spus Dragomir, la Fanatik.ro.

FCSB - Universitatea Craiova 3-0. Vicecampioana s-a distrat cu echipa lui Mihai Rotaru

FCSB s-a distrat pe Ghencea cu Universitatea Craiova. Toate cele trei goluri au fost înscrise în prima repriză, când vicecampioana României a dat startul recitalului încă din minutul 13 al partidei.

Darius Olaru a deschis scorul, din pasa lui Octavian Popescu. În minutul 21, Alex Băluță l-a servit pe Risto Radunovic, care a înscris fără nicio problemă. Cuplul Popescu - Olaru a reapărut pe finalul primei reprize. Darius a realizat „dubla” în minutul 45 și a închis tabela de marcaj.

În urma victoriei, FCSB s-a distanțat la două puncte de ocupanta poziției a doua din clasament, CFR Cluj. Roș-albaștrii se află în vârf cu 18 puncte, în timp ce Universitatea Craiova se situează pe locul patru cu 14 puncte.