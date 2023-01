După o primă repriză fără goluri în derby-ul primelor două clasate din Liga 1, CFR Cluj s-a dezlănțuit în actul secund. Debutantul Ermal Krasniqi a reușit un gol și un assist, în timp ce celalate două reușite le-au aparținut lui Cristi Manea, din penalty, și Claudiu Petrila.

Dumitru Dragomir, impresionat de Ermal Krasniqi

Krasniqi a avut nevoie de doar un meci pentru a-l convinge pe Dumitru Dragomir. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal l-a caracterizat în câteva cuvinte pe kosovar.

"Trăsnet jucător! Jucător cu personalitate, jucător foarte bun", a spus Dragomir, la emisiunea Ora Exactă în Sport.

Dumitru Dragomir a vorbit și despre lupta la titlu, lăsând de înțeles că sunt șanse mici ca seria câștigătoare a lui CFR Cluj să se încheie în acest sezon.

"Exact ce am spus, a câștigat Dan Petrescu. Are și echipă mai bună, e și un antrenor bun, dar și o conducere serioasă. An de an se luptă FCSB, Farul, Craiova și câștigă de fiecare dată CFR.

Cine vrea să oprească hegemonia lui CFR trebuie să aibă un grup de la Cluj, să aibă un antrenor ca Dan Petrescu, un patron ca Varga, un oraș prosper, cu un prosper deosebit cum e Boc și atunci, da. Grupul de la Cluj, chiar dacă cei de acolo fac parte din partide diferite, e unit.

Dan Petrescu se poate plânge de valoarea echipei pentru că nu e la nivel continental, adică să fie în primele 15-20 de echipe ale Europei. N-au banii necesari, de ce să nu fim cinstiți? Ei s-au întins cât le-a permis plapuma. Atât au putut, dar au tot ce le trebuie pentru performanță, nu pentru marea performanță. Marea performanță înseamnă să bagi 100-200 de milioane pe an.

Când vorbește Dan Petrescu, ar trebui să fie forte atenți la ce vrea el (n.r - listă mai mare de jucători). Ce spune el e 100% ce trebuie", a mai spus Dragomir.

Alain Giresse, omul care l-a chemat la națională și l-a titularizat la debut pe Ermal Krasniqi

Giresse, trecut și pe banca tehnică a lui Paris Saint-Germain, antrenează de aproape două decenii numai la echipe naționale (Georgia, Gabon, Mali, Senegal, din nou Mali și Tunisia) și l-a convocat în premieră la reprezentativa din Kosovo pe Krasniqi în luna noiembrie a anului trecut.

Mai mult, francezul l-a titularizat la debut, amicalul 1-1 cu Insulele Feroe, în care actualul fotbalist al lui CFR Cluj a fost folosit de Giresse toate cele 90 de minute.

Naționala din Kosovo este una dintre viitoarele adversare ale României în campania de calificare pentru Campionatul European din 2024.