Maxim Cojocaru, fostul atacant al Chindiei Târgoviște, a semnat cu formația lui Dorinel Munteanu un contract valabil pe un an.

A jucat contra lui Real Madrid și acum a semnat cu Oțelul Galați: "Bun venit!"

În vârstă de 26 de ani, cota de piață a atacantului născut în Republica Moldova este estimată la aproximativ 225.000 euro.

Înainte de a se alătura Chindiei Târgoviște în august 2023, atacantul a petrecut trei sezoane alături de "Minunea Moldovei", Sheriff Tiraspol.

Noul vârf al Oțelului nu a jucat în manșa tur din Champions League, unde formația din Moldova avea să îi "dovedească" pe băieții lui Carlo Ancelotti, scor 2-1, dar a prins o repriză în returul de pe "Bolshaya Arena". Galacticii aveau să se impună atunci cu un scor de neprezentare și tabela la sfârșitul celor 90 minute a arătat 0-3.

"Sunt pregătit să fiu la cel mai bun nivel pentru noua mea echipă și le mulțumesc colegilor pentru că m-au primit foarte bine. Oțelul este o echipă frumoasă, iar suporterii ei sunt și mai și. Trebuie să muncim foarte mult și asta vom face în noul sezon. Hai, Oțelul!", a declarat Maxim Cojocaru, odată cu venirea la Galați.

Comunicatul Clubului

"Un atacant care a făcut parte din „Minunea din Republica Moldova”, Sheriff Tiraspol, și-a dat acordul pentru a îmbrăca tricoul Oțelului pentru cel puțin un sezon competițional. Maxim Cojocaru poate evolua atât ca vârf, cât și ca jucător de bandă dreapta.

Internațional al Moldovei, Cojocaru, 1.77 metri, 26 de ani, a fost printre puținii fotbaliști moldoveni ai acelei echipe surprinzătoare care trecea de toate tururile preliminare și se califica în premieră în grupele UEFA Champions League. Mai mult decât atât, Sheriff Tiraspol izbutea rezultate neașteptate și într-o grupă dificilă: 2-1 pe Bernabeu cu Real Madrid, 2-0 și 1-1 cu Shakhtar Donețk. Dacă în celelalte patru meciuri din grupă a rămas pe banca de rezerve, Cojocaru a fost utilizat în repriza secundă a duelurilor cu Internazionale Milano (3-1, în Italia) și cu Real Madrid (0-3, în Moldova).

Născut la Cahul, la doar 65 de kilometri de Galați, Maxim a fost crescut la Academia de Juniori a clubului Dacia Chișinău, acolo unde și-a făcut și debutul în Divizia Națională de peste Prut. Ulterior a ajuns în Letonia, la Ventspils, apoi, în 2019, a fost transferat de Sheriff Tiraspol cu care a câștigat campionatul și a uimit Europa în Liga Campionilor. În 2021 a făcut pasul la Petrocub Hîncești, noua revelație a campionatului Moldovei cu care a fost doi ani la rând vicecampion, jucând de asemenea în cupele continentale. Pentru Petrocub și Sheriff a fost prezent în 16 partide din întrecerile europene: preliminariile și grupele UEFA Champions League și preliminariile Europa League. În cea de-a doua competiție, în urmă cu doi ani, a și marcat într-o deplasare a formației din Hîncești la KF Laçi, în Albania. El a închis tabela pentru un 4-1 calificator.

În cariera sa de senior, Cojocaru are 197 de partide (19 goluri), în afara celor 16 din cupele europene, el fiind și de 21 de ori utilizat în prima reprezentativă a Republicii Moldova. Ultima dată, noul jucător al Oțelului a fost integralist ca atacant de bandă dreaptă în amicalul cu Ucraina câștigat de adversara României de la Euro 2024 cu scorul de 4-0. Atât ce vârf, cât și ca extremă, el a fost convocat la toate naționalele de juniori și tineret ale țării natale: 4 meciuri la reprezentativa Under 17, 17 meciuri la reprezentativa Under 19 și 12 meciuri la reprezentativa Under 21.

Atacantul devenit oțelar a fost în sezonul trecut la Chindia Târgoviște în Liga 2 și vine liber după încheierea contractului cu formația dâmbovițeană. El a semnat un contract pe un an, cu posibilitatea prelungirii pe încă un sezon.

Bun venit la Oțelul, Maxim!", au scris gălățenii, într-un comunicat oficial postat pe site-ul clubului.