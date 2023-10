Dorinel Munteanu și-a făcut praf un jucător: ”Nu ajută echipa, la revedere! Să-și bage mințile în cap”

Ștefan Bodișteanu (20 de ani), mijlocașul împrumutat de Oțelul de la Farul Constanța, a fost înlocuit de Dorinel Munteanu după doar 21 de minute cu Razvan Tănasă.

Motivul? Antrenorul nu a fost mulțumit de evoluția mijlocașului său pe care, spune el, putea să-l înlocuiască după doar cinci minute.

În teren, Oțelul a evitat pe final o înfrângere. Hermannstadt a deschis scorul în minutul 70 după autogolul lui Lovrin, dar gazdele au stabilit scorul final în minutul 89, după penalty-ul transformat de Alexandru Pop.

Dorinel Munteanu: ”Să-și bage mințile în cap”

”Dacă adversarul nostru este mulțumit cu un punct, eu nu pot să fiu mulțumit cu acest punct. Atât în prima, cât și a doua repriză am avut ocaziile mai importante. Vreau să remarc efortul băieților.

Am luat un gol prostesc, venit de nicăieri. Ne-au prins pe un contraatac și am greșit. Nu știu cine a greșit. Voi discuta cu băieții. Sunt dezamăgit pentru că am știut ce meci vom avea. Hermannstadt este o echipă bună care vrea și ea să ajungă în play-off.

(...)

Pe Bodișteanu puteam să îl schimb din minutul 5, nu din minutul 17 . Asta trebuie să fie o învățătură de minte pentru el. A venit ca talent, să ajute echipa, nu să facă figurație pe teren. Asta este valabil pentru toți jucătorii pe care i-am adus.

Nu ajută echipa, la revedere. Cine este prieten cu mine ajută echipa. Budișteanu chiar are un salariu destul de consistent. El trebuie să își bage mințile în cap. Aici se muncește foarte mult. Puteam să îl scot din minutul 5.

Dacă toți jucătorii meu sunt concentrați la miza jocului, la organizarea jocului, la ceea ce trebuie să respecte, eu sunt convins că tuturor echipelor le va fi greu. Putem să câștigăm cu toate echipele dacă fac ce spun”, a spus Dorinel Munteanu, la flash-interviu.

În urma acestui rezultat, Oțelul Galați a ajuns pe 16 puncte, la egalitate cu Universitatea Cluj și Poli Iași, în timp ce Hermannstadt este acum pe locul cinci, cu 20 de puncte.

Gălățenii se vor deplasa pe terenul lui Poli Iași în runda următoare, în timp ce Hermannstadt va primi vizita lui CFR Cluj la Sibiu.