Dorinel Munteanu, nemulțumit de arbitraj după meciul cu FC Botoșani: "Am aflat altă invenție"

În minutul 24, gălăţenii au cerut un penalty, dar, după consultarea VAR, arbitrul Kovacs Szabolcs nu a acordat nimic.

Sekou Camara a înscris în minutul 42, însă a plecat din offsaid, iar golul a fost anulat de VAR, ceea ce s-a întâmplat și spre finalul partidei.

S-a încheiat 0-0, iar Oţelul Galaţi este la a cincea remiză în primele şase etape şi, cu cinci puncte, ocupă poziţia a 12-a. FC Botoşani este pe penultimul loc al clasamentului, al 15-lea, cu 3 puncte.

Reacția lui Dorinel Munteanu după meciul de la Botoșani

Tehnicianul gălățenilor s-a declarat nemulțumit de rezultatul partidei, afirmând că echipa sa ar fi meritat să primească un penalty.

"Din nou un egal meritat. Consider că trebuia să transformăm acest egal în victorie, având în vedere ocaziile pe care le-am avut atât în prima, cât şi în a doua repriză. Dacă am fi marcat, altul era rezultatul. Am avut multe faze fixe pe care nu le-am fructificat. Asta este o problemă la noi, pentru că în anii trecut am marcat foarte multe goluri din faze fixe. Vor veni şi victoriile cu siguranţă.

(n.r. Aţi avut emoţii la cele două faze analizate de VAR?) Sigur, ai emoţii, este clar. Eram 100% sigur că vom primi penalty, iar astăzi am aflat altă invenţie. 'Trebuie să fie un atac foarte dur ca să fie penalty'. Trebuie să ne acomodăm noilor reguli. Sunt puţin supărat că n-am câştigat. Ocazii clare nu şi-au creat nici ei.

(n.r. Despre jocul cu FC Voluntari din etapa următoare) Un meci foarte dificil. Este una dinte cele mai incomode echipe din Superligă", a spus Dorinel Munteanu, după meciul cu FC Botoşani.