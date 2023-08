Dorinel Munteanu, furios după o nouă remiză a Oțelului: "Stupid! Facem cadouri, trebuie să am o discuție"

Oțelul a deschis scorul în minutul 59, prin Alexandru Pop, care și-a trecut în cont al treilea gol stagional. U Cluj a reușit să plece cu un punct grație reușitei din penalty a lui Dan Nistor, din minutul 90.

Dorinel Munteanu, furios după o nouă remiză a Oțelului

După meci, Dorinel Munteanu s-a arătat din nou dezamăgit că Oțelul nu a putut închide meciul după ce a condus cu 1-0 și a anunțat că va avea o discuție cu jucătorii săi pentru a remedia erorile din defensivă. Totuși, antrenorul gălățenilor spune că e mulțumit de nivelul de determinarea arătat de elevii săi.

"Rezultatul nu ne avantajează. Jocul m-a satisfăcut în mare parte. A fost ca la Sepsi. Conducem 1-0 și luăm un gol stupid, după o greșeală copilărească. Nu pot să trec peste același scenariu ca la meciul cu Sepsi. Trebuie să am o discuție cu jucătorii, deși am avut și săptămâna asta, pentru că facem cadou puncte degeaba. E păcat de efortul lor. Îi felicit pentru determinare. U Cluj, deși e o echipă care marcează, nu ne-a pus nicio problemă, dar am făcut noi pasul înapoi, iar ei au obținut penalty. Nu sunt mulțumit, dar trebuie să mergem înainte. Sper ca în curând să vină și victoria.

Am avut ocazii să marcăm pentru 2-0. N-am reușit. Trebuia să menținem acest rezultat. Adversarul nu ne-a pus mari probleme. Dintr-o deviere a fost penalty și asta e situația.

Publicul nostru a fost în număr mare. Îmi pare rău că nu le-am făcut cadou 3 puncte. Din toate jocurile acestea voi trage concluzii și o să facem o echipă bună, competitivă.

Trebuie să corectăm greșelile, să nu le mai facem. AM fost obișnuiți în trecutul apropiat ca la 1-0 să nu mai primim gol. Vom regla și această situație. E păcat să pierzi două puncte, să le faci cadou.

Alexandru Pop a făcut diferența, a marcat. Asta e meseria lui, să marcheze. Îl felicit, dar vreau mai mult de la el. El poate mult mai mult. Merită felicitări pentru cele trei goluri marcate, dar poate mai mult.

Urmează un meci greu cu Botoșani. Ei sunt la fel ca noi, în criză de puncte. E o echipă bună, care joacă bine pe teren propriu. Ne pregătim să aducem mai multe puncte", a spus Dorinel Munteanu.

Oțelul nu a reușit să obțină nicio victorie în primele cinci etape, înregistrând patru remize și un eșec. Echipa lui Dorinel Munteanu ocupă locul 13, cu 4 puncte.

În runda următoare, gălățenii vor juca pe terenul lui FC Botoșani, sâmbătă, de la ora 17:00.