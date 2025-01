Dorinel Munteanu a demisionat la finalul lui 2024 de la Oțelul Galați, după trei ani și jumătate petrecuți la club. 108 meciuri a bifat tehnicianul la cârma gălățenilor, înregistrând 1,49 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate transfermarkt.



Motivul principal pentru care Dorinel Munteanu a demisionat de la Oțelul Galați are legătură cu problemele financiare ale clubului.



Dorinel Munteanu anunță: ”Am oferte! Asta fac acum”



La două săptămâni de când a devenit șomer, Dorinel Munteanu a mărturisit că vrea să ia o pauză, dar în același timp a dezvăluit și că a avut oferte și că în continuare echipele îl vor ca antrenor.



Totuși, Dorinel Munteanu a susținut că următorul club pe care-l va dirija trebuie să aibă un proiect bine pus la punct; nu vrea să stea doar câteva luni la o echipă.



”Sunt bine. Am spus de când am demisionat de la Oțelul că vreau să iau o pauză. A fost o perioadă foarte grea pentru mine, dar asta este viața antrenorilor. Îmi iau o pauză acum. Am avut oferte și încă am, dar a trecut prea puțin timp ca să preiau altă echipă.



Sunt mai multe argumente pro și contra ca să preiei un club în momentul acesta, atât din țară, cât și din străinătate. Aștept să văd propunerile, le analizez foarte bine. Dacă preiau acum o echipă trebuie să existe un proiect. Nu preiau pentru 6 luni sau pentru un an plus un an”, a spus Dorinel Munteanu, potrivit sportpesurse.



Dorinel Munteanu a mai antrenat de-a lungul carierei sale la CSM Reșița, Concordia, Zakho SC, Astra Giurgiu, Gabala, Kuban, Mordovia și U Cluj.



A fost antrenor-jucător la U Cluj, FC Vaslui, Argeș și CFR Cluj. Pe Oțelul Galați a mai antrenat-o și în perioada iulie 2009 - august 2012.