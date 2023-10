Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, l-a convins pe fostul dinamovist să semneze cu vicecampioana României. Interesul său pentru Rotariu este unul mai vechi, latifundiarul din Pipera încercând și în trecut să-l transfere la echipa sa.

Chiar dacă inițial și-a dorit să-și continue cariera în străinătate (a avut negocieri cu o echipă din Arabia Saudită), Rotariu a ales în cele din urmă să revină în țară.

Iosif Rotariu: ”Dacă se întoarce, iese golgheterul României”

În urmă cu un an, la emisiunea Poveștile Sport.ro, Iosif Rotariu, unchiul fotbalistului, se arăta convins de faptul că Dorin ar putea ieși golgheterul României dacă se va întoarce în Superligă.

"Cu siguranță, la calitățile pe care le-a avut și le are și acum, așteptările mele erau mult mai mari. Eu cred că ar fi trebuit să fie unul dintre titularii de la echipa națională pentru că are foarte multe calități. Accidentările l-au oprit cumva, a avut o stagnare. Eu cred în el, e tânăr, are niște calități, are mentalitate acum.

Avea niște execuții, viteză foarte bună. Acum e foarte greu de spus dacă i-aș recomanda să revină în România. Dacă se întoarce, iese golgheterul României, sunt convins de lucrul ăsta. Campionatul e foarte scăzut din punct de vedere valoric și atunci, la calitățile lui, cu siguranță ar fi golgheterul României”, a spus Iosif Rotariu, la emisiunea Poveștile Sport.ro.

VIDEO - Iosif Rotariu, la Poveștile Sport.ro

Campioana Bulgariei l-a transferat pe Rotariu în iulie 2021, după ce și-a încheiat contractul cu Astana, oferindu-i un contract pe trei ani. După doar jumătate de sezon, atacantul a fost cedat temporar în Grecia, la Atromitos, unde a marcat patru goluri în 42 de apariții.

Crescut de Poli Timișoara, Rotariu a fost vândut în 2013 la Dinamo, pentru 1,1 milioane de euro. Formația din Ștefan cel Mare l-a cedat trei ani și jumătate mai târziu la Club Brugge, pentru 2,2 milioane de euro. Atacantul a mai evoluat pentru formații precum Mouscron sau AZ Alkmaar.