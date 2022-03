Dinamo a ajuns la 20 de înfrângeri, dar Steliano Filip e convins: "Salvăm echipa!"

Sepsi a deschis rapid scorul, în minutul 11, după penalty-ul transformat de Ștefănescu, însă scorul pauzei a fost 1-1, în urma golului marcat în prelungiri de Patriche. "Câinii" n-au reușit să facă față în repriza secundă și au mai încasat două goluri, de la Ninaj și Askhovski, în minutele 53, respectiv 90+4.

Steliano Filip: "Salvăm echipa!"

Dinamo a ajuns la 20 de înfrângeri în 29 de etape, însă Steliano Filip, revenit în echipă după o pauză de trei luni, este convins că echipa nu va retrograda.

"Mă bucur că am revenit și am jucat. Din păcate, nu ne-a ieșit ce ne-am dorit, după o repriză foarte bună, în care a fost doar acea greșeală la golul lor. Nu am reușit să jucăm la fel și în repriza a doua și am pierdut. Nu vreau să mai vorbesc despre ce a fost, m-am plictisit și eu, și voi.

Important e să salvăm echipa asta. Să nu uităm prin ce perioadă trece Dinamo. E clar că nu este un loc plăcut, nu ne face cinste, dar important e la final. Acum e o diferență de puncte, dar contează la final. Consider că sezonul trecut a fost unul mai greu. Și anul acesta, la fel, o să salvăm echipa", a spus Steliano Filip.

Dinamo rămâne pe locul 14 în Liga 1, cu 17 puncte, la 13 lungimi în spatele ultimei poziții care asigură salvarea de la retrogradare.

În următoarea rundă, ultima din sezonul regulat, Dinamo va juca pe terenul campioanei CFR Cluj.