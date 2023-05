Denis Alibec, pus la zid după eliminarea de la Craiova: "Incalificabil! D-asta a plătit tribut și în străinătate"

Arbitrul Andrei Chivulete l-a eliminat pe Alibec în minutul 45+4, la scorul de 1-0 pentru Farul, după ce atacantul a comis un gest nesportiv, lovindu-l cu cotul în ceafă pe Ștefan Vlădoiu. Pentru cartonașul roșu, atacantul dobrogenilor va primi cel mai probabil o suspendare de două etape, astfel că nu va mai juca în actuala stagiune.

Ion Crăciunescu: "Gestul lui Alibec, incalificabil"

Fostul arbitru internațional Ion Crăciunescu nu îi găsește nicio scuză lui Alibec și spune că atacantul Farului nu este nici acum, la 32 de ani, suficient de matur.

"Am văzut lucruri foarte bune, dar am rămas și cu un gust amar. Gestul lui Alibec mi se pare incalificabil. Nu ai voie să faci așa ceva! Eu te-aș înțelege dacă te-ai duce într-o dispută pentru balon, faci o alunecare, te duci cu piciorul mai sus, dar să te duci să-l lovești fără nicio noimă, să-l lovești în cap, să iei roșu și să lași echipa în 10 oameni...

Rezultatul era favorabil, iar el făcuse o fază extraordinară de construcție a golului. El are potența asta, d-asta mă doare. Nu se maturizează deloc și d-asta plătește tribut. A plătit și în străinătate, și aici. Are calități extraordinare, dar și-o face cu mâna lui.

Eu nu i-am găsit nicio expliicație. El avusese o reușită extraordinară, a luat mingea adversarului și a scos-o în fața porții. Ai responsabilitate că ești căpitan de echipă. Uite, cu o victorie ieri putea să nu-i mai doară capul", a spus Ion Crăciunescu, la Digisport.

Denis Alibec: ”Chiar nu am vrut să-l lovesc”

După meci, Alibec a explicat că a vrut doar să-l împingă pe Vlădoiu, însă "mi-a alunecat de la transpirație cotul în capul lui".

„În primul rând, îmi cer scuze suporterilor, staff-ului. Am vrut să-l împing, să fac fault, dar mi-a alunecat cotul în capul lui. Am vrut să-l împing, nu să-l lovesc. Dar, după cum se vede pe reluare, e clar cartonaș roșu. Chiar nu am cuvinte, nu știu. Mereu când sunt într-un moment bun, dau cu piciorul. Am încredere în colegii mei, cu siguranță vom fi campioni.

Am fost un pic mai nervos că am ratat penalty-ul, dar chiar nu am vrut să-l lovesc. Chiar nu mi-am dat seama, nu m-am gândit că l-am lovit așa de rău. Chiar nu a fost cu intenție. Am vrut să dau iar tare pe mijloc și i-am dat în picior. Asta e mai puțin important. Important e că nu am luat cele trei puncte.

Am încredere în colegii mei, îmi pare rău că nu pot fi alături de ei, dar voi fi cu sufletul. CFR este o echipă bună și sper să facă un rezultat mare. Cu siguranță este decisiv, dar suntem puternici, suntem o familie și suntem împreună până la final”, a spus Denis Alibec, la finalul partidei.