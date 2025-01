În contextul în care gălățenii se confruntă cu mari probleme financiare, aceștia au fost obligați să renunțe la jucători din ”primul 11”. După plecarea de la echipă a lui Dorinel Munteanu, Oțelul și-a pierdut și doi dintre cei mai importanți jucători din lot care acum vor deveni rivali.

Alex Pop: ”Cisotti era mai secretos, nu a spus niciodată cu cine discută!”

Alex Pop a fost transferat la Dinamo în schimbul a 100.000 de euro, în timp ce roș-albaștrii au plătit 200.000 de euro pentru transferul italianului Juri Cisotti.

Noul jucător al ”Câinilor Roșii” a dezvăluit că nu a mai discutat cu Juri Cisotti de când a plecat de la Oțelul și a mărturisit că fotbalistul italian a fost foarte secretos în ceea ce privește discuțiile dintre el și FCSB. Cu toate acestea, Alex Pop i-a transmis mult succes italianului la noua sa echipă.

”Am discutat cu el (n.r. Juri Cisotti) chiar când am plecat, dar după aceea nu am mai apucat să vorbesc cu el. Știu că și el avea discuții, însă era mai secretos față de noi, nu a spus niciodată de unde sau care ar fi discuțiile. Mă bucur foarte mult și pentru el că a ajuns la o echipă mare precum FCSB și îi doresc mult succes”, a spus Alex Pop pentru ProSport.