FCSB va avea parte de un program foarte încărcat în această toamnă. Campioana României va disputa meciuri în Superliga, Europa League și Cupa României.

Cea mai grea perioadă pentru FCSB pare că va fi în a doua jumătate a lunii octombrie, imediat după pauza pentru meciurile echipelor naționale.



Căpitanul campioanei crede că startul modest de sezon din campionat poate fi cea mai mare problemă a echipei sale. Olaru a dat exemplul sezonului precedent, în care FCSB a reușit să obțină câteva victorii importante în primele etape, iar la final a câștigat campionatul.



Darius Olaru: ”Cea mai mare problemă a noastră este cea mentală”



”Suntem bine. Așteptam acest moment. Am muncit din greu pentru a ajunge aiuci. Așteptăm meciul de mâine, trebuie să câștigăm, jucăm pe teren propriu. Știm mai multe acum despre ei pentru că i-am analizat. Înainte nu știam prea multe. N-aveam ce să facem. Au câțiva jucători buni la mijlocul terenului.



Sunt bine, eu încerc să îmi fac treaba mea, știu ce am de făcut. Cred că cea mai mare problemă a noastră este cea mentală. În ultimele meciuri nu am adunat puncte și asta am făcut la începutul sezonului trecut și ne-a ajutat la final.



Nu știu, vreau să câștig orice meci și sunt mai nervos. Îmi doresc ca toată echipa să fie la fel ca mine și nu s-ar mai vorbi doar de mine.



Nu știu dacă sunt eu în măsură să le dau sfaturi atacanților. Și ei ca și mine intră pe teren să își facă treaba. Vom lucra tot mai mult și rezultatele vor veni pe parcurs. E alt nivel în Europa față de campionat, sunt meciuri mult mai grele.



Le promit suporterilor că vom da totul pe teren. Vrem să începem acest drum cu dreptul. Știm că vor veni și ne vor susține.”, a spus Darius Olaru, la Digi Sport.



FCSB, penultima șansă pentru calificarea în optimile Europa League



Patronul FCSB-ului s-a arătat optimist când a văzut ce echipe va întâlni campioana României în Europa League și visează la un parcurs cât mai bun în competiție. Totuși, specialiștii îi acordă echipei lui Elias Charalambous penultima șansă pentru calificarea în fazele eliminatorii.



Într-un top alcătuit de Football Meets Data, campioana României este a 35-a echipă în topul favoritelor pentru calificarea în optimi. O depășește doar pe RFS, din Letonia.



Înaintea FCSB-ului se regăsesc echipe precum Ferencvaros, Ludogoreț, Malmo, Qarabag și Maccabi Tel-Aviv. Marea favorită, potrivit sursei citate, este Tottenham, echipa lui Radu Drăgușin.



Programul lui FCSB din Europa League: