Dărâmat psihic, a luat-o de la capăt! Cum s-a transformat Markovic în perioada care l-a măcinat

Jovan Markovic, atacantul Universității Craiova, a demonstrat că știe să treacă peste un eveniment care i-a amputat sufletul de durere. Când și-a pierdut bunica, femeia care l-a crescut și pe care o purta în inimă, Markovic a simțit că se rupe ceva din el.

Jovan Markovic: ""Bunica a fost mama mea și a fraților mei!"

Într-un interviu pentru Fanatik, jucătorul de la formația lui Mihai Rotaru a vorbit cu sinceritate despre zilele în care a simțit că-și poate cu greu găsi resursele pentru a merge mai departe.

A avut voință și putere, dar și oameni dragi lângă, pentru a trece peste decesul bunicii sale.

"Bunica a fost mama mea și a fraților mei! Ne-a oferit tot ce am avut nevoie, dragoste de mamă, dragoste de tată. M-a încurajat în tot ce am făcut, mă susținea. Unchiul m-a dus la fotbal. Și el ne-a ajutat foarte mult. Nici nu și-a făcut familie ca să ne crească pe mine și pe frații mei! Lor le datorez totul, unchiului și bunicii. Eu am fost mai apropiat de bunica mea.

Nu am mai spus-o până acum… Am avut un început de depresie! Când a murit unchiul, m-am gândit la bunica, să fiu alături de ea, că rămăsese fără copilul său. După ce a murit și bunica, mi-am zis că trebuie să fiu puternic și să o iau de la capăt. Asta e viața!

Arăta foarte rău, era în spital. Mi-am zis că poate e mai bine așa să se întâmple lucrurile. Când m-am dus la ea la spital, mi-am dat seama că moare… Cu o zi înainte să se întâmple necazul, am fost să cumpăr tot ce era nevoie. Am fost cu fratele meu la spital, am văzut-o în ce situație e, începuse să și delireze puțin, era foarte, foarte rău… A doua zi a venit telefonul și m-au anunțat că s-a dus…", a declarat Markovic, pentru sursa mai sus menționată.

1 milion de euro e cota de piață a atacantului de la Universitatea Craiova

20 de partide a jucat Markovic în Superliga 2023/2024

4 goluri a marcat Markovic pentru olteni

Două pase decisive a oferit în acest sezon

Markovic, născut la Belgrad, dar lansat în fotbal de Craiova

Jovan Markovic (22 de ani) este născut la Belgrad (Serbia) din tată sârb și mamă originară din Corabia (jud. Olt). Crescut la juniorii lui CSȘ Corabia și CSU Craiova, el a jucat la seniori pentru CSU Craiova (2017-2020, 2021-2023), unde a debutat la doar 15 ani la prima echipă, și Academica Clinceni (2020-2021 / împrumutat).

Deși era eligibil și pentru a juca în tricoul Serbiei, el are 11 selecții și trei goluri pentru naționala U21, dar a debutat și la prima reprezentativă a României, unde a strâns trei selecții (Islanda, Liechtenstein şi Macedonia, din preliminarile CM 2022). Jucător de picior drept, el poate juca ca atacant central, dar și în cele două benzi ale atacului, și este cotat la 1.2 milioane de euro.