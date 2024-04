Dani Coman și-a explicat comentariile grosolane făcute la adresa lui Andrei Nicolescu

Administratorul special al lui Dinamo a sugerat faptul că Hermannstadt nu a dat totul pe teren la meciul cu FC Voluntari, pentru a-i ajuta pe ilfoveni în lupta pentru evitarea retrogradării.

Dani Coman: ”Nu am avut o tentă grosolană, golănească!”

Dani Coman, președintele clubului din Sibiu, a reacționat dur după declarațiile lui Andrei Nicolescu și a făcut un comentariu grosolan la adresa conducătorului de la Dinamo care a spus că meciul dintre Voluntari și Hermannstadt ”i-a lăsat un gust amar”.

”Probabil o fi mâncat ceva sau o fi băgat altceva în gură, de i-a lăsat un gust amar”, au fost cuvintele lui Dani Coman.

Ulterior, Dani Coman a încercat să explice faptul că declarațiile sale au fost interpretate greșit.

”Am apreciat tot timpul ce a făcut Andrei Nicolescu la Dinamo, că se zbate pentru echipa pe care o conduce, dar cel mai important e să ne vedem de echipa noastră, de ce avem nevoie, de punctele slabe pe care le avem și să nu ne uităm în curtea altuia. E deranjant când auzi oamenii tineri din fotbalul românesc cum vorbesc despre asemenea lucruri.

Am jucat fotbal, știm ce înseamnă să pierzi un meci, ce înseamnă să nu poți dormi după un asemenea meci, cel puțin eu așa sunt, două zile nu sunt bun de nimic, nu pot vorbi cu nimeni. E frustrat, e deranjant. Nu am nimic personal cu el, nu am nimic cu Dinamo.

Nu am vrut să îl atac personal nici pe el, nici clubul. Nu am avut o tentă grosolană, golănească, din contra, eu am vrut să spun că poate a mâncat ceva stricat de i-a lăsat un gust amar. Nu vreau să mai discut despre asta. Nu sunt bune astfel de discuții contradictorii, dar cel mai bine ar fi să ne vedem de echipa noastră”, a spus Dani Coman la Digi Sport.

