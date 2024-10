Prima reprezentativă a debutat cu dreptul în fața lui Kosovo (3-0), în prima rundă, și a legat patru victorii consecutive, ulterior: 3-1 vs. Lituania, 3-0 vs. Cipru și 2-1 vs. Lituania.



Pentru selecționata lui Mircea Lucescu urmează acum ultimele două meciuri din Grupa 2 a urnei valorice C din Nations League: vs. Kosovo (15 noiembrie) și vs. Cipru (18 noiembrie).



Dan Petrescu susține că naționala se poate califica la Campionatul Mondial: ”Asta a făcut bine Lucescu”



Dan Petrescu, antrenorul CFR-ului, consideră că tricolorii pot obține accederea la Campionatul Mondial din 2026 și susține că Mircea Lucescu a făcut foarte bine că nu a schimbat în totalitate filozofia de joc a lui Edward Iordănescu.



”Eu de mult nu am mai văzut echipa naţională să arate atât de bine. Indiferent cine a fost adversarul, pentru că şi cei din Lituania au jucat foarte bine şi ne-au pus probleme mari. O echipă mare câştigă şi când joacă mai puţin bine şi când a fost condusă a revenit.



Nu mai văd cum noi nu putem să ne calificăm la Mondiale de data asta, ar fi timpul să ne calificăm. Echipa arată foarte bine, chiar mă uit cu plăcere la meciuri. Cred că meritul nu este numai al lui Mircea Lucescu, este şi al lui Edi Iordănescu care a fost înainte.



Au făcut o echipă fantastică. Meritul lui Lucescu este că nu a schimbat! Până să îl pună pe Lucescu eu am spus că mi-aş dori să fie un antrenor cu experienţă ales la naţională, pentru că dacă venea un băiat mai tânăr, sigur venea cu ceva idei noi. Lucescu la experienţa lui şi-a dat seama că echipa asta nu trebuie schimbată şi a făcut foarte bine.



Noi nu aveam aşa fani peste tot, în toată lumea, să vină după noi. Nu erau aşa mulţi. Nu luau viză aşa mulţi. Poate în America erau mulţi că erau pe acolo, dar în rest unde jucăm, stadionul e plin de români. Şi în Cipru erau numai români”, a spus Dan Petrescu.