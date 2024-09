Dan Petrescu, supărat după Hermannstadt - CFR: ”Dacă echipa mea juca așa, eram criticat non-stop!”

Dan Petrescu: ”Dacă echipa mea juca cum a jucat Sibiul eram criticat non-stop!”

Dan Petrescu a declarat la finalul meciului că nu are ce să le reproșeze elevilor săi, însă a ținut să sublinieze felul în care s-au apărat cei de la Hermannstadt. Antrenorul CFR-ului a declarat că dacă echipa sa s-ar fi apărat în această manieră, el ar fi fost criticat ”non-stop”.

De altfel, Dan Petrescu a mărturisit că este îngrijorat pentru meciul cu UTA Arad, având în vedere că Mohammed Kamara a văzut cartonașul galben ”mult prea ușor” și va fi suspendat.

”Ce să nu funcționeze? Nu am băgat mingea în poartă! Dacă echipa mea juca cum a jucat Sibiul eram criticat non-stop. Din păcate, am dominat teritorial în prima repriză, am avut ocazii, dar portarul lor a făcut minuni, noi nu am reușit să marcăm.

E atipic CFR-ul de anul acesta. Marchează multe goluri, creează multe ocazii, dar nu reușim. Înainte marcam un gol și era de ajuns. Azi au fost 20 și ceva de șuturi în total. La fazele fixe nu am fost inspirați. Nu am ce să le reproșez. Mi-au lipsit ceilalți jucători pe care puteam să-i bag în repriza a doua, Korenica și Nkololo, sigur ne aduceau un plus. Nu am putut să aduc nimic ofensiv. Când îl scoți pe Louis Munteanu, trebuie să bagi un under. Accidentarea lui Ilie ne-a ținut puțin în spate. Dacă nu era această regulă, probabil băgam un atacant, dar nu am avut cum.

Ținând cont că la meciul cu FCSB au câștigat, au bătut Iași cu 6-0 și 25 de meciuri nu au pierdut acasă, am fost puțin surprins. În prima repriză, au fost numai în apărare.

Nu vreau să mă gândesc prea mult în spate, mă gândesc că urmează un meci și iarăși avem o problemă, Kamara a luat al patrulea galben, nu am înțeles de ce. Îi dai galben la primul lui fault din meci, cam ușor. Mă gândesc la meciul următor. Nu mă gândesc la ce va fi peste un an sau peste o lună.

Nu știu, eu zic că e greu de spus (n.r. care sunt cele mai grele adversare în lupta la titlu). Sunt două echipe în față și trebuie să le respectăm. Dacă sunt pe primul loc, ele sunt favorite”, a spus Dan Petrescu la finalul meciului.

Clasamentul din Superliga României