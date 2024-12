La conferința de presă susținută la finalul meciului, Dan Petrescu și-a explicat ieșirile nervoase din timpul meciului cu Unirea Slobozia, care au dus la eliminarea sa din repriza a doua.

Dan Petrescu, ”săgeți” pentru FCSB după remiza cu Unirea Slobozia

Antrenorul fostei campioane a României și-a cerut scuze pentru gesturile sale și a transmis că acestea au fost provocate de decizia luată de Ionuț Coza.

De altfel, Petrescu s-a arătat deranjat de faptul că echipa sa nu a primit mai multe lovituri de la 11 metri, pe care le considera meritate. Mai mult, Petrescu a trimis săgeți la adresa lui FCSB, după ce, în a doua etapă a campionatului, roș-albaștrii au beneficiat de un penalty controversat tot într-un meci cu Unirea Slobozia.

”Ne-am dat seama că va fi un meci foarte greu, sunt în formă, unii au primit penalty-uri ușoare aici, noi am avut vreo trei, dar am primit doar unul. E clar că am pierdut două puncte, s-a jucat la o poartă, a fost doar o echipă pe teren, dar nu e primul meci în care am jucat decât noi.

Am întrebat de ce trebuie să repetăm un penalty. Eu știam că dacă intră ăia nu se mai repetă. A zis că acum dacă intră înainte și e direct băgat la minge și o atinge, atunci se repetă. Într-adevăr am greșit, nu trebuia să protestez chiar așa, o să îmi cer scuze arbitrului, dar, în tensiunea meciului, se mai întâmplă. Îmi pare rău! Sunt două puncte mari pierdute, în repriza a doua se fluiera prea ușor, ei se aruncau pe jos.

Ei și-au făcut treaba, au jucat la rezultat, nu am ce să le reproșez adversarilor, dar mă așteptam ca arbitrii să lase jocul să meargă. Au avut o ocazie, într-adevăr, în rest, nu știu dacă au ajuns la poartă. Cu alte echipe, au jucat mult mai bine. Cu noi, nu! Singurul lucru pe care îl pot reproșa jucătorilor este rezultatul”, a spus Dan Petrescu la conferința de presă.

Ce spunea Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, despre penalty-ul transformat de Olaru în Unirea Slobozia – FCSB 2-2

În minutul 51 al partidei, Darius Olaru a fost faultat de Antoche, iar după câteva minute în care faza a fost analizată la VAR, centralul Vlad Baban a arătat spre punctul de la 11 metri. Gazdele reclamau atunci că faza s-a petrecut în afara careului.

”Este o greșeală indubitabilă. Asta nu înseamnă că sunt vinovați cei de la FCSB. Greșesc doar dacă încearcă să spună altceva”, spunea Cristi Balaj la acel moment.