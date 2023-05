Dan Petrescu s-a săturat! Vrea să plece de la CFR Cluj! Ce oferte are 

Înfrângerea CFR-ului de pe Arena Națională, 0-1 cu FCSB, a făcut-o pe echipa din Gruia să iasă matematic din lupta la titlu. Astfel, după 5 ani de supremație în competiția internă, campionatul va fi câștigat de către o altă echipă, Farul Constanța sau echipa pregătită de Elias Charalambous și Mihai Pintilii în acest caz.

Dan Petrescu nu mai vrea să continue la CFR Cluj

Cea mai bună clasare a CFR-ului în acest sezon poate fi locul 3. Însă, ardelenii trebuie să muncească și pentru această poziție. Au au avans fragil, de doar 2 puncte, față de Universitatea Craiova cu două etape înainte de final. Situație care-l nemulțumește pe Dan Petrescu. Mai mult, conform gsp, tehnicianul și-ar negocia plecarea de la echipă cu Neluțu Varga.

După cum a precizat după remiza cu Universitatea Craiova, 1-1, „Bursucul” nu mai dorește să continue în România din cauza arbitrajului care a privat-o pe CFR de lupta la titlu. Potrivit aceleiași surse, Dan Petrescu ar fi în contact cu mai multe cluburi din Arabia Saudită și Qatar.

Dan Petrescu, un car de nervi după CFR Cluj - Universitatea Craiova 1-1

După remiza din Gruia, 1-1 cu Universitatea Craiova, Dan Petrescu a afirmat că nu mai dorește să rămână în România.

„Normal că mă gândesc să plec din România, tot din cauza arbitrilor am plecat data trecută. Normal că sunt hotărât să plec, dar am contract cu CFR încă un an jumătate. Trebuie să respect contractul”, a declarat Dan Petrescu pentru Prima Sport.

La scurt timp, cele spuse de antrenorul CFR-ului au fost confirmate și de Cristi Balaj, președintele clubului.

„Dan Petrescu nu mai vrea să rămână în România. Nu la CFR, în România. E greu să mai ai încredere”, a spus Cristi Balaj, la Fanatik.