Revenit la CFR Cluj la finalul sezonului trecut, Dan Petrescu a ajutat echipa din Gruia să încheie pe locul secund și să își asigure calificarea în Conference League. Totuși, tehnicianul avertizează că ardelenii vor avea o misiune foarte dificilă în stagiunea următoare, având în vedere că finanțatorii clubului nu pot plăti sume importante pentru întărirea lotului.

Dan Petrescu: "Nu am echipa pe care mi-o doresc încă, sunt mulți care nu vor rămâne"

Până acum, CFR Cluj i-a transferat pe Andrei Artean, Mohammed Kamara, Simao Rocha și Armend Thaqi. Dan Petrescu spune că așteaptă încă patru sau cinci jucători noi în săptămâna următoare și că vor exista și mai multe despărțiri.

"Sunt foarte mulți jucători pe care nu îi cunosc, jucători care au fost împrumutați la alte echipe. Nu pot să spun că am echipa pe care mi-o doresc, sunt foarte mulți jucători care nu vor rămâne. Fac un fel de selecție acum. Nu este pregătirea ideală pe care mi-o doream. Pregătirea ideală e atunci când ai toți jucătorii pe care-i dorești. Mai sunt și jucători la echipa națională, doi la naționala României și unul la naționala Albaniei. Măcar ei joacă, îi vedem, sper să nu fie probleme fizice.



Sper ca vinerea viitoare, când vom pleca în cantonament, să am măcar lotul în proporție de 70%. Vor fi 4 meciuri amicale, multe schimbări. Deja au venit patru jucători, îmi doresc cel puțin încă patru sau cinci. Sper ca până plecăm să avem lotul complet.

Avem nevoie de jucători peste tot. Și în apărare, și la mijloc, și în atac. Avem nevoie de doi jucători de valoare pe post și de vreo 3-4 tineri care să ajute echipa", a spus Dan Petrescu.y

Dan Petrescu: "Cum să ne batem noi cu FCSB pentru Marius Ștefănescu?"

Întrebat despre declarațiile lui Gigi Becali, potrivit cărora FCSB ar urma să încheie și sezonul următor pe primul loc, iar CFR Cluj pe poziția secundă, Dan Petrescu a spus: "Eu pot să răspund numai antrenorilor. Patronilor nu le pot răspunde. Gigi Becali poate să spună ce vrea, e patronul echipei. Voi îl știți bine pe Gigi Becali, și eu îl știu. Eu îi mulțumesc că m-a lăudat, dar știți cum e cu laudele astea... noi trebuie să ne facem treaba cât mai bine. Știu că presiunea e mai mare pe noi, mai ales că m-am întors eu".

Ulterior, Dan Petrescu a comentat transferul făcut de FCSB. Campioana a plătit aproximativ 1,3 milioane de euro pentru a-l cumpăra pe Marius Ștefănescu de la Sepsi, iar tehnicianul a părut destul de deranjat că echipa sa nu poate plăti astfel de sume.

"Suntem conștienți că FCSB are un lot bun, am văzut că au cheltuit foarte mulți bani. Noi nu ne permitem. CFR nu poate să cumpere un jucător cu 1,3 milioane, n-a făcut-o niciodată sub comanda mea. Dacă FCSB își permite să cheltuie atâția bani, ei vor fi favoriți și anul viitor. Sunt campionii care au câștigat cu 5 etape înainte titlul, s-au întărit, deci au dreptul să zică ce vor. Clar, tot ei vor fi favoriți.

Cum să ne batem noi cu FCSB pentru Ștefănescu la banii ăștia? Noi încercăm să luăm jucători mai ieftini și, dacă e posibil, liberi de contract", a mai spus Dan Petrescu.

Ce transferuri a făcut CFR Cluj în această vară

Veniri: Andrei Artean (Apollon Limassol / gratis), Simao Rocha (Pacos Ferreira / gratis), Mohamed Kamara (Hapoel Haifa / gratis), Armend Thaqi (FC Ballkani / gratis)

Reveniri după împrumuturi - Luca Mihai (Poli Iași), Isaac Nortey (CFC Argeș), Ricky Gneba (Chindia), Moussa Samake (Olimpia Satu Mare), David Ciubăncan (CSM Deva)

Plecări - Cătălin Căbuz (FC Hermannstadt / 50.000 de euro), Anton Kresic (HNK Rijeka / împrumut expirat), Alan Aussi (Ponferradina / împrumut expirat), Raul Clemeniuc (FC Bihor / împrumut încheiat), Cristian Manea, Cristian Bălgrădean, Petar Mamic, Filippo Falco, Omar El Kaddouri (contracte încheiate), Luca Mihai (Poli iași / împrumutat)