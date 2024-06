"Am vorbit, îmi vor trimite răspunsul". Gigi Becali a oferit detalii despre cel mai complicat transfer al momentului

Louis Munteanu este unul dintre cei mai urmăriți atacanți români, chiar dacă fotbalistul de 21 de ani nu face parte din lotul României pentru EURO 2024, competiție ce va fi transmisă în direct pe PRO TV, PRO ARENA și VOYO.

Gigi Becali a vorbit despre situația lui Louis Munteanu

Dorit atât de FCSB, cât și de Rapid, viitorul internaționalului român este unul incert. Gigi Becali a dezvăluit că a vorbit cu jucătorul și că așteaptă un răspuns de la Fiorentina, însă este pesimit cu privire la șansele de reușită ale transferului.

"Cu Louis Munteanu am vorbit astăzi. Au spus că mâine îmi vor trimite răspunsul, că îmi mulțumesc pentru ofertă, dar ei vor să țină jucătorul. Oferta mea era deja de un milion jumate, dar eu spuneam că e de un 1,2 milioane ca să dea Șucu 1,4. Mi-ar conveni mai mult să îl împrumute, dar ei îl mai împrumută? Ei, dacă îl împrumută, au pierdut un milion jumătate, pentru că jucătorul mai are un an.

Din moment ce mi-au spus cum sună răspunsul, e un refuz. (...) Acum să vedem răspunsul pentru Louis Munteanu, ei au spus că mâine vine și cu asta basta, să fie sănătoși. Nu cred că mai avem nevoie de jucători, mai vine și Edjouma, îl avem în dreapta și pe Luis Phelipe, nu cred că mai avem nevoie. La ora asta, avem două echipe cu care putem juca, două echipe valoroase, nu ca pe vremuri. Putem face față și în cupele europene și în campionat", a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

12 goluri și 5 pase decisive a reușit Louis Munteanu în cele 35 de meciuri jucate pentru Farul în sezonul recent încheiat

Louis Munteanu are un singur meci la naționala de seniori a României. Atacantul a fost folosit într-o partidă cu Belarus (0-0), din preliminariile EURO 2024, iar ulterior a evoluat pentru naționala U21.

Florin Răducioiu: "Îmi place foarte mult Louis Munteanu"

Florin Răducioiu, atacantul cu 21 de goluri la echipa națională - toate în meciuri oficiale - spune că vede în Louis Munteanu anumite calități pe care le-a avut și el.

"Îmi place foarte mult, este un jucător care dă profunzime echipei, e un jucător foarte mobil - un pic cum eram eu - are golul în sânge, deci e un jucător care mie îmi place foarte mult și îmi aduce aminte de mine.

Am mari așteptări de la așa-zișii italieni (n.r. - la EURO 2024). Jucătorii care mi-au plăcut foarte mult în acest an au fost Mihăilă și Man. Am mari așteptări de la ei. Ei sunt jucătorii care trebuie să finalizeze o acțiune de gol. Imprevizibilitatea lor și tehnica lor în regim de viteză îmi plac foarte mult", a spus Florin Răducioiu, pentru PRO TV.