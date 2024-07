Dan Petrescu l-a făcut praf pe Marcel Bîrsan: ”Nu poți să faci asta”

În minutul 45 al meciului, centralul Marcel Bîrsan i-a acordat al doilea cartonaș galben lui Mohammed Kamara după un fault dur asupra lui Luis Paradela, astfel că fosta campioană va fi nevoită să joace o repriză în inferioritate numerică.

Oltenii au punctat în partea secundă prin Elvir Koljic, în minutul 52 și au reușit să ducă scorul la 2-0 prin Alexandru Crețu, 15 minute mai târziu, dar reușita a fost anulată de VAR.

În prelungirile partidei, scorul final a fost stabilit de reușita lui Alexandru Mitriță din minutul 90+5, iar Universitatea a plecat cu toate cele trei puncte de pe terenul fostei campioane a României.

Dan Petrescu: ”Băieții și-au făcut treaba bine”

După meci, Dan Petrescu a tras primele concluzii și a criticat dur arbitrajul brigăzii conduse de Marcel Bîrsan. Acum, ardelenii se gândesc la returul din Conference League cu Neman Grodno. În tur, cele două echipe au remizat, scor 0-0.

„În prima repriză eu zic că am jucat foarte bine, ținând cont că am schimbat zece jucători. Băieții și-au făcut treaba bine, eram mulțumit, a venit acel cartonaș roșu care a schimbat tot meciul. Primul galben inexistent, iar la al doilea putea să dea și galben, și roșu. Ținând cont de faptul că el n-a vrut, cred că un galben era suficient. Nu poți să dai așa galben la așa meci.

Acum trei zile nici nu știam cine e arbitru și am întrebat pe cineva din club. Am zis că o să ne arbitreze Bîrsan, de asta am avut și nervii. Când jucăm cu Craiova, mereu e același arbitru! Și în deplasare, și acasă!

Am avut și o bară, și niște ocazii, spiritul a fost bun. Ca și atitudine sunt foarte mulțumit de jucători. Pe Kamara nu pot să dau vina sută la sută, la primul galben nu am ce să-i reproșez, iar apoi nu a fost fault de galben. Dar galbenele sunt la ordinea zilei, și la antrenori, și la jucători.

Pe mine mă afectează orice înfrângere. E clar că presiunea e mare pe noi indiferent de rezultatul de azi. Pentru noi, astăzi era mai ușor să jucăm, Craiova joacă fotbal, nu se apără. Am fi fost alții dacă la ultima fază dădeam gol și nu primeam gol pe contraatac. Astăzi am pierdut un meci dar am câștigat o echipă, asta e opinia mea.

Toate sunt în cărți, nu e niciuna care e ieșită. Sperăm să se califice toate ca să scăpăm de această fază, dacă nu se calificăm nicio echipă nu ar fi bine pentru fotbalul românesc. Trebuie să facem tot posibilul ca să ne calificăm”, a spus Dan Petrescu, la flash-interviu