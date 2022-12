Dan Petrescu a vorbit după meci despre evoluția elevilor săi, evidențiind faptul că victoria de pe Arena Națională va conta doar dacă CFR va obține un rezultat pozitiv și marți, 20 decembrie, împotriva lui FC Hermannstadt.

Dan Petrescu încă nu se bucură de victorie: „Degeaba am câștigat azi”. Ce l-a determinat să spună asta

„E o victorie meritată, importantă pentru noi. Primele 70 de minute nu țin minte o ocazie la FCSB și juca acasă. După ce am marcat au riscat și au avut ocazii pe final. Băieții au făcut un meci fantastic. Marți la antrenament aveam doi fundași și nu înțelegeam ce să fac. Am avut noroc cu staff-ul medical, i-am refăcut în timp pe ceilalți. Trebuie să legăm victoria asta cu o victorie și marți.

Prima repriză... Parcă ne studiam ambele echipe. În repriza a doua am început noi mai bine, am marcat, pe urmă FCSB pe final. Cel mai important e rezultatul, după ce la Botoșani am fost egalați în ultimul minut, de asta mi-era frică și astăzi. Trebuia să marcăm și golul doi.

Tot 4-4-2 am jucat, Yeboah a trecut în dreapta, iar Malele a trecut vârf. Trebuie să fie sânge proaspăt. Cipi (n.r. Deac) a jucat bine. Astăzi ne-a ieșit bine.

FCSB are un lot fantastic, au jucători extraordinari și asta s-a văzut. Jucători cu mare talent, mare potențial și în continuare, ne va fi greu și nu numai cu ei, ci și cu celelalte echipe cu care ne vom bate la titlu. Toate echipele se vor întări, inclusiv CFR.

Eu cred că ar fi bine ca cei care comentează mereu, specialiștii, să facă ei o analiză. Eu zic că echipa a câștigat, restul nu mai contează. Repriza a doua a fost foarte bună, e clar că am dat și la poartă. Mi-a fost puțin teamă de meciul ăsta, pentru că aveam un moral scăzut de la meciul cu Botoșani. E greu și doar cu doi fundași. Ce tactici să fac cu ei?

E o victorie foarte importantă și frumoasă, dar dacă nu o legăm cu o victorie marți, degeaba am câștigat azi.

Asta e realitatea peste tot, nu numai peste tot. Eu analizez cu echipa, ei analizează (n.r. jurnaliștii). Dar e și dreptul lor, asta fac.

Kolinger a vrut neapărat să vină la meci și e suspendat. Așa spirit nu credeam că există. Pe bancă nu aveam azi niciun fundaș, pentru că el era suspendat, Braun a venit de la Marijana. Sibiul s-a odihnit, noi avem foarte puține zile la dispoziție.

40 de meciuri din iulie până acum, mi se pare puțin exagerat. 60-70 de meciuri într-un sezon nu cred că are nicio echipă.

Nu am luat campionatul încă. Deocamandată suntem pe locul doi la egalitate cu Farul. O să vedeți cel puțin cinci echipe (n.r. la lupta pentru titlu).

(n.r. cum v-au primit fanii FCSB-ului?) Foarte bine. Aici am crescut. Azi au venit unii la meci doar să mă înjure pe mine. Asta e democrație, asta e România. Mergem înainte”, a spus Dan Petrescu după meci.

FCSB - CFR Cluj

Meciul dintre FCSB și CFR Cluj, restanța din etapa a 9-a, a adus trei puncte importante pentru echipa lui Dan Petrescu. Ardelenii au ajuns la 44 de puncte și au egalat liderul Farul Constanța.

De partea cealaltă, FCSB rămâne pe locul patru, cu 35 de puncte, în spatele Rapidului și la egalitate de puncte cu Universitatea Craiova. În următoarea etapă, vicecampioana va juca ”acasă” cu FC Botoșani, în timp ce CFR va primi vizita celor de la Hermannstadt.