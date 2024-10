Antrenorul a bifat deja 20 de apariții pe banca tehnică a ardelenilor, de la revenire, timp în care a bifat și 2 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.



Dan Petrescu dezvăluie: ”Am primit o ofertă foarte mare”



În cadrul conferinței de presă premergătoare meciului Petrolul Ploiești - CFR Cluj, Dan Petrescu a mărturisit că a primit în urmă cu o săptămână o ofertă ”foarte mare” din străintăte.



Tehnicianul a susținut însă că nu i-a dat curs și a punctat faptul că și-a dorit mereu să antreneze la CFR Cluj.



”Am avut ofertă şi acum o săptămână, am avut o foarte mare ofertă. Nu mai contează de unde, dar nu din România! Poate să vină oricând o ofertă pentru mine, dar eu mi-am dorit tot timpul să fiu la CFR, asta voi ştiţi.



Am stat aici cel mai bine, mă simt bine. Acum ştiu că dacă nu am rezultate, chiar dacă am avut în trecut, nu mă aşteaptă nimeni nici 5 minute. Din păcate, asta e realitatea crudă a fotbalului românesc şi aici la CFR. Dacă nu ai rezultate trei meciuri, trebuie să pleci… ceea ce nu mi se pare foarte corect.



Nu totdeauna antrenorul e de vină dacă nu ai rezultate, mai ales în contextul actual, în care au plecat foarte mulţi jucători de valoare şi au venit mulţi, dar care nu au demonstrat nicăieri. Trebuie să demonstreze.



În felul ăsta e greu să ai pretenţii prea mari, dar aşa va fi mereu aici, indiferent pe scaunul ăsta cine se află… că sunt eu sau altul care nu a făcut nimic pentru club. Va fi mereu presiunea foarte mare, ăsta e adevărul”, a spus Dan Petrescu.



CFR Cluj o întâlnește pe Petrolul Ploiești sâmbătă seară, de la ora 21:00.



Ardelenii vor face deplasarea în weekend în Prahova pentru confruntarea de pe stadionul "Ilie Oană" din Ploiești.