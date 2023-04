Capul de afiș al rundei a treia din play-off va fi duelul dintre CFR Cluj și FCSB, duminică, 9 aprilie, de la 21:00, LIVE TEXT pe www.sport.ro. Înaintea meciului, Dan Petrescu (55 ani) a vorbit despre singurele două lucruri care-i motivează pe fotbaliști: zilele libere și banii.

Dan Petrecu: „Când i-a anunțat Ancelotti că au zi liberă, a sărit tot vestiarul!”

Antrenorul CFR-ului a făcut o paralelă cu discursul lui Carlo Ancelotti (63 ani), după ce Real Madrid a „zdrobit-o” pe FC Barcelona, 4-0, și s-a calificat în finala Cupei Regelui.

Ancelotti: “Tomorrow will be a day off.” The players reaction. ????

pic.twitter.com/X1KmeQcEbk — TC (@totalcristiano) April 5, 2023

„Am spus-o și o repet. La experiența mean de antrenor, pe unde am fost, pe jucători îi motivează zilele libere și banii. Nu știu dacă ați văzut discursul lui Ancelotti, m-a ajutat foarte mult. Asta spuneam și noi mreu în cabină și nu înțelegeau. Dacă îi spui că mâine are zi liberă și are 3.000 de euro primă dacă bate, ală e. Degeaba facem noi tot. Asta e realitatea, când Ancelotti a anunțat după meci că au zi liberă a sărit vestiarul, pentru că nu prea ai zile libere ca fotbalist. Și atunci când îți dă antrenorul o zi liberă te bucuri foarte mult.

Orice fotbalist joacă și pentru bani, dar nu cred că în momentul în care intră în teren fotbalistul se gândește la prima pentru joc. Când intrii în teren te gândești să câștigi meciul și ești concentrat la meci”, a declarat Dan Petrescu la conferința de presă premergătoare meciului cu FCSB.

Înaintea meciului direct, cele două echipe sunt despărțite doar de un punct. CFR este pe locul 2 și are 34 de puncte, în timp ce FCSB ocupă poziția a treia, cu 33 de puncte.