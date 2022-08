Dan Petrescu anunță încă un transfer la CFR Cluj: "100% vine! Ne gândim și la Tamaș"

Claudiu Petrila a deschis scorul în minutul 32, din lovitură liberă, iar FC Voluntari a rămas în inferioritate numerică din prelungirile primei reprize, după ce Naser Aliji a fost eliminat pentru un fault dur.

Dan Petrescu l-ar vrea pe Gabi Tamaș la CFR Cluj

În repriza secundă, CFR Cluj s-a dezlănțuit, iar echipa lui Dan Petrescu a mai marcat de trei ori: Jefte (53), Hammershoy-Mistrati (80) și Yeboah (88).

După meci, Dan Petrescu și-a felicitat jucătorii pentru prestația avută, a vorbit despre posibilele plecări de la echipă și a anunțat că la CFR Cluj va mai sosi un fundaș central. Tehnicianul a transmis că și Gabi Tamaș, care a anunțat că ar putea pleca de la Petrolul, este o variantă pentru campioana României.

"Avem 13 goluri marcate, echipa joacă, marchează, dar aș fi vrut să nu primesc goluri. Din păcate, în acest campionat am primit multe și d-aia suntem unde suntem. Îmi felicit jucătorii, îmi pare bine că nu se joacă duminică. Avem 16 meciuri în nici două luni. Mi se pare exagerat, bine că am avut înțelegere de la Ligă și ne-a ajutat să amân meciul ăsta.

În repriza a doua nu am început bine. Nu îmi plăcea ce jucăm. După care, am marcat golul doi și ne-am descătușat. Atacanții au ratat niște ocazii... merita și Vito un gol, a ratat cu poarta goală, dar i-a sărit. De Jefte știam că marchează goluri, dar trebuia să înscrie și al doilea gol, la acel lob. Jefte și Mistrati, dacă sunt în formă fizică, ne pot ajuta. Mistrati a pierdut foarte multe antrenamente.

Orice jucător de la CFR Cluj care are ofertă, iar dacă clubul e fericit, poate să plece. Eu nu vreau ca jucătorii mei să plece, dar nu pot face nimic. Nu mi-a spus nimeni nimic despre Burcă. Ieri m-au întrebat de Petrila. El e aici și joacă.

Un fundaș central 100% vine. E obligatoriu. Cred că s-a văzut la meciul cu Farul. (n.r - Gabi Tamaș e o variantă?) N-ar fi rău. Ne gândim și la el.

Au două zile libere din partea mea, le merită. Cred că și eu merit. Mă bucur pentru ei, pentru victorie și trebuie să mergem încrezători la primul meci în Conference League. Obiectivul e să luăm meci cu meci", a spus Dan Petrescu.

CFR Cluj ocupă locul 4 în Liga 1, cu 12 puncte, însă are un meci mai puțin disputat.

Gabi Tamaș: "Mă gândesc să plec de la Petrolul"

După un meci câștigat cu emoții de echipa sa, 3-2 contra Chindiei, Gabi Tamaș a apărut destul de relaxat la interviu, a vorbit despre meci și s-a arătat bucuros că Petrolul a reușit să obțină victoria pe final.

"Când am venit, am zis că avem un lot bun. Avem ambițiile noastre și, dacă vom juca cum am jucat azi, cu aceeași dorință, vom acumula puncte. Vom trage la sfârșit linia și vom vedea. Ce s-a întâmplat la 2-0? Au dat ei două goluri și au egalat. La final, 3-2 pentru noi, mulțumim, punctele sunt la noi!

Când un coleg de-ai tăi e eliminat și mai erau 15 minute de joc, am zis că va fi greu pentru noi. Știm că e o echipă care folosește contraatacul. Dumnezeu ne-a ajutat și am scos-o la capăt", a spus Tamaș.

Ulterior, Tamaș a fost întrebat dacă se gândește la play-off, iar răspunsul a fost unul de-a dreptul neașteptat: "Nu mă gândesc la play-off. Mă gândesc la plecarea de la Petrolul".

Imediat, reporterii l-au întrebat de ce, însă Tamaș a plecat de la interviu și nu a mai oferit niciun răspuns clar.

Contactat de www.sport, președintele Petrolului, Costel Lazăr, a comentat reacția fundașului. (DETALII AICI)