Universitatea Cluj are 26 de puncte și are un avantaj liniștitor față de următoarea clasată, Universitatea Craiova, care are 21 de puncte.



”Studenții” au doar două victorii în ultimele cinci etape și șapte victorii după 13 runde. În următoarea etapă, trupa lui Ioan Obidiu Sabău se va deplasa la Botoșani.



CFR Cluj, pe loc de play-off în Superligă



Nici CFR Cluj nu are un parcurs strălucit în ultimele runde din Superligă. Are o singură victorie în ultimele cinci etape și a strâns 19 puncte, la egalitate cu Oțelul, FCSB și Petrolul Ploiești.



După meciul cu Sepsi OSK, CFR Cluj va disputa nu mai puțin de patru meciuri în deplasare la rând: FC Argeș (Cupa României), Gloria Buzău, Dinamo București și Oțelul Galați.