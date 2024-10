Dan Petrescu a reușit de-a lungul carierei de antrenor să învingă în competițiile europene cei doi granzi din fotbalul scoțian, Rangers și Celtic.

Dan Petrescu, înainte de Rangers - FCSB: "Eu văd diseară o victorie a lui FCSB"



Pe 20 octombrie 2009, în grupele UEFA Champions League, Unirea Urziceni reușea să o spulbere pe Rangers chiar pe Ibrox Stadium. Echipa lui Dan Petrescu era condusă din minutul 2, după un autogol al lui Ricardo Gomes, însă ialomițenii reveneau entuziasmant: Bilașco (32'), Lafferty (49' - autogol), McCulloch (59' - autogol) și Brandan (65').



Joi, la conferința de presă premergătoare jocului CFR Cluj - Sepsi, Dan Petrescu a rememorat duelul din 2009 și a spus că se așteaptă la o victorie a lui FCSB pe terenul lui Rangers, în această seară.



"Unirea Urziceni a învins Rangers cu Dan Petrescu și cu Bilașco atacant. A fost un meci incredibil. Am făcut faze fixe o oră în ziua meciului, jucătorii erau cam obosiți și era o ploaie incredibilă afară. Primul gol a fost din acțiune, iar celelalte trei au fost din fază fixă. În minutul 10 am făcut o schimbare, am luat gol și am schimbat fundașul dreapta. Am băgat atacant, am trecut la 4-4-2. Câteodată îți iese ca antrenor. Ne-a ieșit totul atunci.



A fost o noapte magică. Trecusem pe primul loc în grupele Champions League, eram o echipă mică și jucam contra unui mare club. Scoția mi-a adus mereu noroc. Dacă nu mă înșel, și Steaua a câștigat un meci cu Rangers, când Didi Prodan a dat un gol extraordinar.



FCSB are șanse, sută la sută! A bătut la PAOK, deci acum poate să bată oriunde în Europa League. Sunt cu moralul foarte bun cei de la FCSB. Eu văd diseară o victorie a lui FCSB, așa cred", a spus Dan Petrescu.