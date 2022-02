Dan Petrescu a făcut scandal înainte de meciul cu Universitatea Craiova: ”Cu Botoșani nu am primit patru penalty-uri!”

Campioana României a făcut două egaluri la rând, cu FCSB și FC Botoșani, iar distanța dintre trupa ardeleană și echipa lui Gigi Becali s-a micșorat la 8 puncte. Astfel că, victoria cu Universitatea Craiova este esențială, pentru a se păstra distanța față de locul 2.

Dan Petrescu susține că echipa lui a făcut nemeritat egal în duelul cu FC Botoșani, sugerând că din patru lovituri de la 11 metri, echipa lui a primit doar una.

“Vă daţi seama că suntem puţin dezamăgiţi după egal (n.r. 1-1 cu FC Botoşani), chiar dacă am făcut un meci foarte bun, rezultatul e cel mai important. Dar băieţii sunt conştienţi că au dat tot ce au avut. S-a dovedit că şi CFR poate să primească gol şi când conduce, nu există apărare perfectă.

Aş mai vrea să remarc faptul că am avut patru faze de penalty şi am primit doar unul la meciul cu Botoşani. Sunt dezamăgit din punctul ăsta de vedere. Mai ales faza din minutul 92, când e penalty clar. Am înţeles că a zis arbitrul: <<V-am dat un penalty, ce îl mai vreţi şi pe al doilea?>>.

Mai meritam cel puţin un penalty. Băieţii se antrenează bine, sunt motivaţi, conectaţi, sper acum să facem un meci bun la Craiova. La CFR Cluj mereu e nevoie de victorie, indiferent cu cine joci. Campionatul se va decide în ultima etapă din play-off. Ştim programul lui FCSB şi programul nostru. Ştim ce lot au. Noi o luăm meci cu meci, mai sunt şapte finale acum şi zece în play-off”, a spus Petrescu.

CFR Cluj a pierdut o luptă cu FCSB

Dan Petrescu și-a fixat, pentru această perioadă de transferuri, obiectivul de a-l transfera pe Malcolm Edjouma. Acesta a ales însă să semneze cu FCSB, în schimbul a 330.000 de euro.

"Eu am declarat, după meciul cu Botoșani, că mi-a plăcut, poate i-am influențat pe cei de la FCSB. Dar asta nu înseamnă că dacă un jucător e bun, se integrează imediat la o echipă. Nu e ușor. Cu cât ești mai bun, cu atât te integrezi mai ușor.

Dar să vedem ce va face în continuare. FCSB n-a pierdut în ultimele 16 meciuri, posibil să fie mai puternici cu Edjouma. Rămâne de văzut", a mai Dan Petrescu.