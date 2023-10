Damjan Djokovic și-a explicat gestul de după golul marcat cu Petrolul

Damjan Djokovic (33 de ani) a marcat primul gol al partidei în minutul doi al partidei, după ce a primit un ”cadou” din partea lui Jair. Mijlocașul Petrolului a deviat nefericit o minge și i-a pus ”pe tavă” golul rivalului croat de la FCSB.

După meci, experimentatul mijlocaș de la FCSB a tras primele concluzii și a fost întrebat și despre gestul său de după golul marcat. Djokovic a dus mâna la ureche, iar celebrarea a părut mai degrabă ca un mesaj pentru contestatarii săi.

La fel ca în cazul celorlalți jucători aduși la echipă, Becali i-a oferit lui Djokovic un contract valabil pe un sezon, cu un salariu lunar de 20.000 de euro.

Damjan Djokovic: ”Rezultatul de astăzi nu ne ajută”

„Meciul durează 90 sau 100 de minute, dar asta e, am intrat în jocul lor, am pierdut inițiativa și ce să zic... ei au căutat golul și au marcat în minutul 95. (n.r. - cui i-ai dedicat acel gest?) Nimănui, a fost așa o improvizație. Important e că nu am câștigat, asta e cea mai mare problemă. E important să ai spiritul de echipă, să ai spirit tot meciul. Nu e prima dată, a fost și cu U Cluj. Trebuie să învățăm din momentele acestea.

Eu cred că fiecare când vine la FCSB își asumă ce poate să fie. Trebuie să fii pregătit să joci când trebuie, poate să fie frumos, poate să fie urât. Nu cred că există un jucător care să fie fericit când nu joacă. Trebuie să fii motivat să-ți faci treabă. Din păcate, rezultatul de astăzi nu ne ajută.

Vine o săptămână frumoasă în care putem să arătăm caracter și personalitate, cu doi adversari bine organizați pe teren. O să fie o șansă bună pentru noi să arătăm că dacă vrem ceva, trebuie să facem ceva”, a spus Damjan Djokovic, la flash-interviu.

În urma acestui rezultat, FCSB a ajuns la 31 de puncte și va rămâne lider și după această etapă, dar poate pierde avansul de trei puncte față de CFR Cluj, care va evolua în această etapă cu Farul Constanța.

Petrolul rămâne pe locul șase, cu 20 de puncte, la egalitate cu Hermannstadt și Farul Constanța. În următoarea etapă, ploieștenii vor juca pe terenul lui Sepsi OSK, iar FCSB se va pregăti pentru derby-ul cu Rapid, de pe Arena Națională.