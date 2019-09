CUTREMUR in Stefan cel Mare! Dinamo, executata silit! Cat va trebui sa scoata Negoita din buzunar

Clubul Dinamo a fost executat silit.

Dinamo a pierdit procesul cu Directia pentru Sport si Tineret a Muncipiului Bucuresti in data de 2 septembrie. Negoita va trebui sa plateasca 43.533 de lei, echivalentul a 9.1777 de euro, plus inca 6197 de lei, echivalentul a 1306 euro, cheltuieli de judecata, catre DSTMB (Directia pentru Sport si Tineret a Municipiului Bucuresti).

"Admite cererea. Incuviinteaza executarea silita, pentru toate obligatiile prevazute de titlul executoriu, in vederea realizarii drepturilor creditorului, inclusiv a cheltuielilor de executare. Executarea silita se va putea realiza simultan ori succesiv, prin toate modalitatile de executare prevazute de lege. Incuviintarea executarii silite produce efecte pe intreg teritoriul tarii. Incuviintarea executarii silite produce efecte pe intreg teritoriul tarii. Incuviintarea executarii silite se extinde si asupra titlurilor executorii care se vor emite de executorul judecatoresc in cadrul procedurii de executare silita incuviintate. Fara cale de atac. Solutionata in camera de consiliu si pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor catre grefa instantei", este comunicatul emis pe portalul Ministerului Justitiei.

Florin Gubavu: "Suma reprezinta contravalorea de 30% din impozitul de 2%!"



Directorul executiv al DSTMB a explicat cauza pentru care clubul Dinamo a fost sanctionat.

"Suma reprezinta contravaloarea cotei de 30% din impozitul de 2 % datorat de organizatorii manifestatiilor sportiv cu public platitor de pe raza Municipiului Bucuresti si nu a fost virata conform prevederilor legale in contul DSTMB", a spus Florin Gubavu, director executiv DSTMB, pentru Prosport.