Cum va reacționa Iftime? Mihai Ciobanu, discurs aprig după eșecul cu FCU Craiova

FC U Craiova a obţinut prima sa victorie din acest sezon al Superligii de fotbal, 1-0 (1-0) cu FC Botoşani, sâmbătă, în deplasare, într-un meci din etapa a patra a Superligii de fotbal. Unicul gol al partidei a fost înscris de argentinianul Juan Bauza (45).

Oaspeţii au avut şi o bară, prin acelaşi Bauza (46). Meciul a fost întrerupt circa 11 minute în prima repriză pentru analiza VAR a unei faze la care gazdele au solicitat penalty.

Mihai Ciobanu, secundul lui Marius Croitoru, a avut un discurs amplu la finalul meciului.

”Suntem nemulțumiți și plătim tribut modului în care am gândit anumite faze în jumătatea noastră de teren. Uneori am fost, oarecum, naivi, crezând că acolo se poate juca mingea ca în jumătatea adversă. Ai pierdut acolo, ai greșit pasa, ai făcut o preluare greșită, imediat se poate întoarce (n.r. mingea) în poartă, lucru care s-a și întâmplat la golul nostru.

Au mai fost situații, care trebuie remediate în pregătire, în antrenament și sigur că, ne dă de gândit. Ne așează, să spun așa, cu gândul la săptămâna viitoare, în care trebuie să fim foarte atenți la pregătire și să pregătim meciul următor foarte bine, cum le-am pregătit pe fiecare, dar să pregătim meciul să luăm puncte, pentru că trec punctele pe lângă noi și nu e bine.

Suntem nemulțumiți că avem doar două puncte. Suntem nemulțumiți că, în prea puține situații, am avut un joc care să ne mulțumească, să ne satisfacă, chiar dacă astăzi ne-am creat multe situații, am pus adversarul în presiune, am avut ocazii în care puteam să marcăm, dacă eram mai inspirați, dacă aveam niște execuții mai rafinate”, a spus Mihai Ciobanu, potrivit Digisport.