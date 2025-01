Valeriu Iftime l-a demis recent pe Liviu Ciobotariu, antrenorul care i-a pregătit pe moldoveni în prima jumătate a sezonului.

FC Botoșani, remiză cu Ludogorets

Finanțatorul lui FC Botoșani a fost nemulțumit de felul în care jucătorii se prezintă din punct de vedere fizic și i-a cerut antrenorului să își înlocuiască preparatorul fizic. Ciobotariu a refuzat acest lucru, iar Valeriu Iftime a luat măsuri drastice.

La primul meci fără Liviu Ciobotariu pe banca tehnică, FC Botoșani s-a duelat cu bulgarii de la Ludogorets, iar partida s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

După o primă repriză fără goluri, bulgarii au deschis scorul în minutul 66 prin Ivaylo Chochev, însă FC Botoșani a restabilit egalitatea pe tabelă prin Hervin Ongenda, în minutul 80.

Ce a spus Liviu Ciobotariu după plecarea de la FC Botoșani

Ciobotariu a subliniat că decizia a fost una amiabilă, bazată pe respect reciproc cu președintele Valeriu Iftime, dar a punctat un dezacord major legat de componența staff-ului său.

"Lucrurile au stat în felul următor. De aici a fost și această ruptură, de la preparatorul fizic. Adevărul este undeva la mijloc și ce a spus domnul Iftime a fost adevărat. Eu trebuia să renunț la Lucian Păun la cererea domnului Valeriu Iftime. Eu nu am vrut să accept asta pentru că nu mi s-a părut normal să renunț la un om din staff-ul meu indiferent despre cine e vorba.

Am pornit împreună la un drum și nu puteam să îmi las unul dintre colaboratori și în al doilea rând dacă făceam pasul ăsta era ca și când aș fi dat vina pe un singur om pentru rezultatele echipei, ceea ce iar nu era normal. Așa că eu am considerat că e mult mai ok să plătesc eu pentru toată lumea și am decis să plecăm cu toții", a mai spus Ciobotariu.