Ciobotariu a subliniat că decizia a fost una amiabilă, bazată pe respect reciproc cu președintele Valeriu Iftime, dar a punctat un dezacord major legat de componența staff-ului său.



"Relația mea cu domnul Iftime este bazată pe respect reciproc și e un om pe care îl apreciez foarte mult. Am avut o discuție referitoare la perspectivele echipei și am căzut de acord că trebuie să întrerupem contractul din mai multe motive. Total s-a derulat amiabil, fără niciun fel de antipatii", a spus Liviu Ciobotariu, potrivit Fanatik.



Punctul central al divergenței a fost solicitarea lui Iftime de a renunța la preparatorul fizic Lucian Păun. Ciobotariu a refuzat categoric această cerere, considerând-o injustă și o asumare unilaterală a responsabilității pentru rezultatele echipei.



"Lucrurile au stat în felul următor. De aici a fost și această ruptură, de la preparatorul fizic. Adevărul este undeva la mijloc și ce a spus domnul Iftime a fost adevărat. Eu trebuia să renunț la Lucian Păun la cererea domnului Valeriu Iftime. Eu nu am vrut să accept asta pentru că nu mi s-a părut normal să renunț la un om din staff-ul meu indiferent despre cine e vorba.



Am pornit împreună la un drum și nu puteam să îmi las unul dintre colaboratori și în al doilea rând dacă făceam pasul ăsta era ca și când aș fi dat vina pe un singur om pentru rezultatele echipei, ceea ce iar nu era normal. Așa că eu am considerat că e mult mai OK să plătesc eu pentru toată lumea și am decis să plecăm cu toții", a mai spus Ciobotariu.



Cum arată cifrele lui Liviu Ciobotariu

Ciobotariu a părăsit echipa cu doar 18 puncte din 21 de meciuri în Superliga, lăsând Botoșaniul pe penultimul loc al clasamentului, la patru puncte distanță de locurile de baraj.



Rezultatele sale au fost departe de a satisface așteptările, iar echipa a înscris doar 17 goluri în campionat, având în schimb o apărare destul de vulnerabilă, cu 29 de goluri primite.



În total, Liviu Ciobotariu a stat pe banca celor de la Botoșani doar jumătate de an, timp în care echipa a înregistrat doar 6 victorii, 6 egaluri și 12 înfrângeri în toate competițiile, cu o medie de 1,09 puncte pe meci, conform Tranfermarkt.