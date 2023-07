Echipa de la malul mării a cucerit titlul cu o etapă înainte de final. Farul Constanța a învins-o eroic atunci pe FCSB cu 3-2, după ce a fost condusă cu 2-0 de formația dirijată de Elias Charalambous.

Cum a trăit Vivi Răchită meciul în care Farul a cucerit titlul: „Doar nu câștiga o echipă condusă din fotoliu”

Valeriu Răchită, fost internațional român, a spus că își arde licența de antrenor dacă va câștiga FCSB titlu. A fost la un pas! Totuși, Vivi a remarcat că Gică Hagi i-a mulțumit, pentru că a avut încredere că Farul va cuceri Superliga.

„La 2-0 pentru FCSB, pregătisem chibriturile. (n.r. - râde) I-am zis apoi lui Gică Hagi că am avut emoții. Mi-a mulțumit că am avut încredere în ei. Eu am ales normalitatea. Mi se părea incredibi ca o echipă condusă din fotoliu să câștige campionatul într-un fotbal în care îi aveam antrenori pe Hagi, Bergodi, Dan Petrescu, Mutu, Neagoe, oameni care au făcut ceva în fotbal și care au licențe.

Au fost la școală, au învățat, s-au updatat. Și venea Gigi cu bagheta magică din fotoliu să ia el titlul. Am avut încredere în Hagi și în echipa lui. Și eram convins că Gigi o comite la pauză. Așa cum s-a întâmplat. Dacă nu o comitea, mă țineam de cuvânt, rămâneam fără licență. Păi nici nu mai aveam ce face cu ea. Am vorbit cu colegi de-ai mei și ne întrebam de ce mai mergem la școală, de ce mai luăm licența, de ce mai mergem în străinătate să ne perfecționăm, dacă titlul e câștgat de cineva care face echipa și schimbările de acasă.

Eu cred că nu numai noi, cei cu licență, am vrut să ia Farul titlul. Eu cred că și cei din Federație și-au dorit să câștige Farul”, a spus Vivi Răchită într-un interviu pentru Sport.ro.

Farul Constanța - FCSB 3-2

FCSB a început în forță partida de la Ovidiu. Adrian Șut a deschis scorul în minutul opt cu o execuție de excepție, iar Andrea Compagno a majorat diferența în minutul 17. Criciuma Mateus a redus din diferență în minutul 42, iar la pauză, FCSB era deasupra Farului Constanța în clasament.

În partea secundă, însă echipa de la malul mării a intrat cum nu se putea mai bine în joc. Tudor Băluță a restabilit egalitatea în minutul 59, iar Louis Munteanu a adus victoria în minutul 86. Formația dirijată de Gică Hagi a reușit, în consecință, să obțină toate cele trei puncte și să câștige campionatul României!

Clasament final play-off Superliga României 2022/23

1. Farul Constanța - 53 de puncte (6 victorii, 3 egaluri, 1 înfrângere)

2. FCSB - 46 de puncte (5 victorii, 2 egaluri, 3 înfrângeri)

3. CFR Cluj - 42 de puncte (2 victorii, 4 egaluri, 4 înfrângeri)

4. Universitatea Craiova - 40 de puncte (2 victorii, 4 egaluri, 4 înfrângeri)

5. Rapid București - 38 de puncte (3 victorii, 3 egaluri, 3 înfrângeri)

6. Sepsi OSK - 29 de puncte (2 victorii, 2 egaluri, 6 înfrângeri)