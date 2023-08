Cele două cluburi s-au întâlnit pe „Cluj-Arena” în derby-ul etapei a șasea din noul sezon al Superligii României. Stadionul a fost arhiplin, însă „șepcile roșii” nu au reușit să se impună în fața propriilor suporteri.

Cum a sărbătorit Cristi Balaj victoria CFR-ului: „Asta făceam la patru dimineața”

Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, a vorbit despre sentimentele pe care un fan le trăiește într-un astfel de derby. Oficialul fostei campioane a remarcat că partida a fost spectaculoasă și că la patru dimineața era la McDonalds!

„Meciul a fost spectaculos pentru oamenii neutri. Pentru cei implicați, indiferent că vorbim de suporterii noștri sau de noi, cei de la CFR și cei de la U Cluj, el a avut un oarecare dramatism.

E greu să trăiești momentele jocului la acea intensitate fără să ai și repercursiuni.

Ori nu mai ai voce, ori inima bate mai tare, ori nu ai reușit să adormi. Unii de fericire alții de supărare. Eu la ora 4 de dimineață eram pe la McDonalds. Nu m-am recunoscut eu. S-a uitat soția la ceas când am intrat în casă.

Am mai trăit. Am suferit la meciul cu Adana și la alte jocuri. Doar că meciul acesta a fost special și prin prisma cadoului pe care am vrut să îl facem suporterilor”, a spus Cristi Balaj, potrivit Fanatik.

Echipele de start

'U' Cluj: Iliev - Oancea, Pițian, Miron, Mitrea, Vătăjelu - Nistor, Bic, Chipciu - Stoica, Popa

Iliev - Oancea, Pițian, Miron, Mitrea, Vătăjelu - Nistor, Bic, Chipciu - Stoica, Popa CFR Cluj: Sava - Mogoș, Ajeti, Kresic - Krasniqi, Avounou, Tachtsidis, Muhar, Camora - Bîrligea, Otele

'U' Cluj - CFR Cluj 3-4

Thriller-ul din Ardeal a început fantastic. Mai întâi, Ianis Stoica a realizat o „dublă” (10', 38'). Ulterior, CFR Cluj a restabilit egalitatea, grație reușitelor lui Otele (45+3') și Avounou (56').

Ajeti a dus scorul la 3-2 în favoarea fostei campioane, care a întors soarta partidei, în minutul 68. Însă „șepcile roșii” au egalat rapid, prin Dan Nistor, care a executat perfect un penalty (78').

Bucuria studenților nu a durat prea mult. CFR Cluj a trecut din nou la conducere, după ce Avounou l-a lansat perfect pe Jefte, care a înscris fără prea mari emoții.