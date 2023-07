Cum a reacționat Vlad Chiricheș după ce s-a antrenat la baza FCSB + când va da răspunsul final

Chiricheș a retrogradat cu Cremonese în Serie B, iar presa din Italia dă ca sigură rezilierea contractului său. Experimentatul stoper ar avea câteva propuneri din Serie A, însă și FCSB insistă pentru revenirea sa.

Mihai Stoica: "M-am uitat în ochii lui și îi surâde ideea să meargă la FCSB"

Până la a da un răspuns, internaționalul român s-a antrenat la baza de pregătire a celor de la FCSB, iar Mihai Stoica spune că reacția pe care a văzut-o la Vlad Chiricheș l-a făcut să fie încrezător că mutarea se poate realiza. Vicecampioana României ar urma să primească un răspuns final în următoarele zile.

"Azi am avut o discuție. Eu am speranțe, chiar am speranțe. În câteva zile, probabil vom afla dacă e da sau nu. Azi am avut o discuție și cred că îl cunosc destul de bine. M-am uitat în ochii lui și îi surâde ideea. S-a antrenat separat, la sală, la noi în bază. Asta se întâmplă cu toți jucătorii care au fost la noi și sunt acum la alte echipe. Hamrounn, la fel, care a fost la noi, s-a antrenat la noi în bază.

Mai are variante, dar parcă-parcă (n.r - ar alege FCSB). M-a făcut să sper vibe-ul lui. Pentru noi ar fi lovitură mare din foarte multe puncte devedere. El poate fi extrem de important în vestiar. Este primul jucător de care se aude că poate să vină și despre care mă întreabă fotbaliștii aproape în fiecare zi. De regulă, fotbaliștii nu întreabă pentru că nu vor să-și piardă ei locurile, dar de Chiri întreabă", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

Vlad Chiricheș a jucat pentru FCSB în perioada ianuarie 2012 - august 2013. Ulterior, a fost vândut la Tottenham pentru 9,5 milioane de euro și a mai jucat pentru Napoli, Sassuolo și Cremonese.