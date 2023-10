Cum a reacționat antrenorul lui Ajax, după a opta partidă fără victorie

Formația dirijată de Maurice Steijn a ajuns, în consecință, la a opta partidă fără victorie din toate competițiile. Mai mult, Ajax Amsterdam se clasează pe locul 17 în Eredivisie.

Maurice Steijn a vorbit în urma înfrângerii de pe stadionul „Galgenwaard” și a subliniat că încă mai speră că va reuși să întoarcă lucrurile la Ajax.

„O să rămân combativ pentru a schimba lucrurile pentru acest club. Simt sprijinul și cred că voi rămâne principal. Când pătrund în club, simt sprijinul oamenilor, al jucătorilor și al staff-ului meu”, a spus Maurice Steijn, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

⚪️???? Ajax manager Maurice Steijn: “I’ll stay combative to turn things around for this club. I feel support and I think I will remain as manager”.

“:When I enter the club, I can feel the support from the people within the club, and from my players, and from my staff”. pic.twitter.com/TuypMm9lm8