Ajax - Utrecht a fost întrerupt în minutul 89! Motivul bizar pentru care arbitrul a oprit jocul

Echipa lui Maurice Steijn a ajuns la a opta partidă fără victorie în toate competițiile. Ultima dată când Ajax a câștigat a fost la sfârșitul lui august, împotriva lui Ludogorets, scor 4-1, în play-off-ul pentru calificarea în Europa League.

Pe finalul meciului cu FC Utrecht, în minutul 89, arbitrul Higler a întrerupt partida de pe stadionul „Galgenwaard”, din cauza faptului că un pahar a fost aruncat pe teren, la 3-3.

The Ajax game was suspended because a plastic cup was thrown on the pitch