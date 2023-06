Cum a ratat Florinel Coman transferul la un club mare din Europa: „Gigi Becali nu i-a dat drumul!” Suma cerută de patronul FCSB

În acest context, Ilie Dumitrescu a vorbit despre evoluția jucătorilor care în 2019 impresionau la Campionatul European disputat în Italia.

Singurul jucător care a reușit să semneze un club important din Europa (Glasgow Rangers), însă „Mister” a ținut să sublinieze faptul că și Florinel Coman a fost la un pas să facă un pas important după Europeanul din 2019. Jucătorul de bandă al vicecampioanei a fost dorit de Sporting Lisabona, însă Gigi Becali nu l-a lăsat să plece, deoarece voia mai mulți bani.

„Doar Ianis Hagi a ajuns la un club important, la Rangers, dar nu înseamnă că anumiți jucători din generația asta nu pot ajunge la un nivel foarte bun. Nu e o regulă dacă din generația aia nu s-au făcut transferuri importante.

Stai că spun ceva, Coman bătuse Anglia, a făcut meciul ăla senzațional. A avut ofertă de opt milioane de la Sporting Lisabona, era Victor Becali impresarul lui Coman în perioada aia, și Gigi Becali nu i-a dat drumul. Voia mai mult, 15-20 de milioane. Opt milioane de la Sporting Lisabona, era o afacere foarte bună și pentru jucător și pentru club.

E o ofertă primită prin intermediul lui Victor și Giovanni Becali și nu a vrut. Eu cred că e un prilej extraordinar. Poți să faci pasul la echipa mare a naționalei”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit Digisport.

Florinel Coman poate pleca în această vară de la FCSB

Când i s-a mărit contractul de la 20.000 de euro pe lună la 30.000 de euro, șeptarul FCSB-ului l-a rugat pe Gigi Becali să-i reducă clauza de reziliere la 5 milioane de euro. Numai că, văzând evoluția lui Florinel Coman din play-off, unde a marcat 4 goluri și a oferit 5 pase decisive în 10 meciuri, patronul FCSB-ului nici nu vrea să audă de cele 5 milioane de euro pentru jucătorul său. Dorește doar să-l păstreze în lot și pentru sezonul 2023-2024, pentru a avea o șansă mai mare de a câștiga campionatul.

„Ce am avut de dat, am dat. Nu mă interesează să vând. Singurul jucător pe care îmi e frică să nu mi-l fure este Coman. N-aș vrea, dar are clauză. N-aș vrea să o plătească, nu mă interesează 5 milioane pe Coman”, a spus Gigi Becali la conferința de presă susținută pe 1 iunie.