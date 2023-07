Cele două echipe s-au duelat în al doilea meci al primei etape din noul sezon al Superligii României. Pentru Cristiano Bergodi, antrenorul Rapidului, a fost primul meci oficial la cârma giuleștenilor chiar împotriva fostei sale echipe, Sepsi OSK.

Cum a comentat Cătălin Cîrjan primul său meci la Rapid

Cătălin Cîrjan, una dintre noile mutări la Rapid în această fereastră de mercato, a vorbit după ce a evoluat în primul său meci oficial pentru giuleșteni și a remarcat faptul că s-a simțit extraordinat pe Giulești, în fața fanilor rapidiști.

„A fost o atmosferă senzațională. A fost primul meci pentru mine, meciul de debut. M-am simțit extraordinar pe teren. Fanii au fost incredibili. Puteam mai mult. Mi-am dorit mult să începem bine. Eu dau totul pentru Rapid. Am făcut un meci bun, dar din păcate nu am reușit să câștigăm astăzi.

Puteți să așteptați mai mult din partea mea. A fost primul meu meci. A fost o seară ok pentru mine, dar îmi doresc mai mult. E o atmosferă specială. Nu cred că multe se întâmplă ca pe Giulești. Le mulțumesc fanilor că sunt alături de noi.

Așa e în fotbal. Azi poate să fie cineva, peste două săptămâni altcineva. Cred eu că ne-am antrenat foarte bine (n.r. cu Bergodi) și am arătat bine. Mă simt foarte bine, cred că e un nivel bun. Am venit aici să demonstrez că pot să joc la seniori și sper să am un sezon bun”, a spus Cătălin Cîrjan după meci.

Rapid București - Sepsi OSK 0-0

Prima repriză a început în forță, cu ocazii atât la poarta lui Horațiu Moldovan, cât și la cea a lui Roland Niczuly. În partea secundă, Ștefănescu a înscris, dar VAR-ul a intervenit și a anulat reușita din cauza unui ofsaid.

În momentul în care Ștefănescu a șutat, un coechipier i-a blocat calea vizuală lui Horațiu Moldovan, iar arbitrajul video a fost folosit, astfel, prima oară în noul sezon.

Echipele de start!