Cristiano Bergodi a desemnat omul meciului Rapid - Poli Iași: ”A făcut diferența”

Claudiu Petrila (22 de ani) a fost printre cei mai buni oameni ai lui Cristiano Bergodi din această partidă. Mijlocașul a marcat în minutul 22 și a oferit două assist-uri pentru ”dubla” lui Alex Ioniță.

Cristiano Bergodi, antrenorul Rapidului, a tras primele concluzii după meciul dramatic din Giulești și a dezvăluit unde trebuie să mai lucreze elevii săi înainte de următoarea partidă, cu UTA Arad, din deplasare.

Antrenorul italian a fost întrebat despre ”omul meciului” și a spus că Petrila a făcut diferența în această partidă.

Cristiano Bergodi: ”Petrila a făcut diferența”

„A fost un meci pe care l-am trăit periculos, un meci în general bun, zic eu, am jucat bine. Am creat ocazii, păcat de aceste două goluri pe faze fixe. Vom lucra și vom regla aceste lucruri. Ocazii am avut, am ratat și un penalty. Cred că aici în Giulești ne împing suporterii, eu îmi doresc să văd o echipă care-și crează ocazii de atac. În general sunt bucuros, mai bine o mentalitate ofensivă decât să stăm acolo. Nu există să joci întotdeauna ofensiv și gata.

În ultimul timp n-are inspirație, e adevărat. A ratat un penalty care ne putea costa scump, dar după a alergat mult acolo în față. Mi-a plăcut, chiar dacă a ratat ocazia asta mare. Dar vor veni momente mai bune. Normal că și el are momente când nu dă gol.

Important e că echipa a câștigat trei puncte foarte, foarte importante. Și Petrila a jucat foarte bine, dar îmi place să vorbesc despre toată echipa. E clar că s-a remarcat Ioniță, dar a fost un joc colectiv și zic eu că echipa a jucat bine cum îmi doresc. Trebuie să reglăm niște lucruri normale. Îmi place mai mult să vorbesc despre echipă. Petrila, acolo pe stânga, a făcut diferența”, a spus Petrila.

Rapid București - Poli Iași 3-2. Victorie spectaculoasă pentru giuleșteni

Sergiu Buș a deschis scorul în startul meciului (6'). Alex Ioniță II a restabilit egalitatea (7'), însă VAR-ul a intervenit și a anulat reușita din cauza unui ofsaid. Chiar și așa, Rapid a revenit în meci. Petrila a marcat în minutul 20, iar Alex Ioniță și-a trecut, în cele din urmă, numele pe tabela de marcaj în prima parte a jocului (22').

Marchioni a dus scorul la 2-2 (39'), iar Albion Rrahmani a ratat un penalty la una dintre ultimele faze ale primei părți ale partidei de pe stadionul din Giulești (45+4'). Alb-vișiniii au dat lovitura după o oră de joc, când Alex Ioniță II a realizat „dubla” și a adus toate cele trei puncte pentru formația dirijată de Cristiano Bergodi.

Echipele de start:

Rapid București: Moldovan - Braun, Săpunaru, Iacob, Borza - Oaidă, Albu, Ioniță - Funsho, Rrahmani, Petrila