Cristiano Bergodi a dat verdictul, după transferurile Rapidului din această iarnă

"Începem acest nou an cu un meci foarte dificil împotriva unei echipe bune, care de când a schimbat antrenorul joacă bine. Aşa că ne va fi greu cu Craiova.

Sunt curios şi eu cum ne vom prezenta după cantonament. Normal că vrem să debutăm cu dreptul în noul an şi să câştigăm primele trei puncte", a afirmat tehnicianul.

Cristiano Bergodi, verdict despre transferurile Rapidului

"Sunt mulţumit de toate transferurile, nu am ce să le reproşez conducătorilor noştri. Ceea ce trebuia să luăm, am luat. M-am gândit mai mult la atac, pentru că se ştie că am avut acele probleme în ofensivă cu accidentările.

Sperăm ca noii jucători se vor integra cât mai repede. Sunt jucători de calitate, doi dintre cei patru au jucat în campionatul nostru... dar din ce am văzut, toţi ne pot ajuta. Vom vedea dacă vor juca mâine cu Craiova sau nu. Cred că ne-am mişcat cel mai bine în această perioadă de transferuri, sincer spun", a adăugat Bergodi.

El a menţionat că diferenţa de puncte dintre FCSB, liderul clasamentului, şi următoarele trei clasate se va micşora până la finalul sezonului regulat.

"Sincer, e greu ca FCSB să se regăsească pe locul 2 după aceste 9 meciuri rămase din sezonul regulat. Dar eu cred că această distanţă între ei şi noi, CFR sau Universitatea Craiova se poate micşora, mai ales că sunt şi meciuri directe. Apoi play-off-ul va fi, cred eu, cel mai frumos din toate timpurile, pentru că diferenţa dintre echipe nu e mare", a explicat antrenorul.

Cristiano Bergodi îl va folosi în meciul de vineri pe portarul Horaţiu Moldovan, cel care în această perioadă are oferte de transfer de la Betis Sevilla şi Celtic. Tehnicianul a recunoscut că l-a sfătuit pe portar să rămână la Rapid până după Campionatul European din vara acestui an.

"Eu nu ştiu nimic oficial de un transfer al lui. Deci din punctul meu de vedere, Horaţiu este portarul nostru şi va juca. Dacă va pleca, vom vedea, noi deja suntem în căutare. El este foarte bine, e portarul echipei naţionale a României şi nu se poate face de râs, mă refer să îi scadă concentrarea din acest motiv, că poate pleca. Am vorbit, mi-a dat senzaţia că este bine moral şi am încredere în el.

El e un portar valoros şi normal că ar fi o pierdere pentru noi dacă pleacă, dar eu nu pot să fac nimic în privinţa asta pentru că există acea clauză de reziliere (n.r. - în valoare de 800.000 de euro). Eu mă bazez pe el, dar vom vedea până când. L-am sfătuit să rămână aici, pentru că e la o echipă care se luptă la titlu, cunoaşte campionatul, e urmărit de reprezentanţii naţionalei... pe când în străinătate nu se ştie niciodată.

Ca străin se cere mai mult de la tine. Aşa că eu l-am sfătuit să rămână pentru că urmează şi Campionatul European, iar apoi poate pleca într-un campionat mai puternic, e normal. Între Betis Sevilla şi Celtic Glasgow eu aş alege Betis, pentru că e un campionat mai puternic în Spania", a mai spus Bergodi.

Echipa de fotbal FC Rapid întâlneşte formaţia FCU Craiova 1948, vineri, de la ora 20:00, pe Stadionul Rapid - Giuleşti, în cadrul etapei a 22-a a Superligii.

