Cristi Săpunaru încinge spiritele: ”Burcă a trecut și pe la Dinamo și pe la Rapid. Nu știu cu ce echipă ține”

Înainte de derby, Rapid este pe locul cinci în Superligă, cu 11 puncte după două victorii consecutive, cu Farul (3-1) și FCU Craiova (5-3).

Dinamo are și ea un parcurs bun, cu patru meciuri la rând fără înfrângere. În ultima etapă, ”câinii”, care ocupă locul zece, au remizat cu Petrolul Ploiești, scor 1-1.

Cristi Săpunaru (39 de ani), căpitanul celor de la Rapid, a avut o declarație îndreptată către antrenorul lui Dinamo, Ovidiu Burcă, alături de care a jucat în perioada petrecută la FC Național. Fundașul a amintit de trecutul rapidist al lui Burcă și a ridicat un semn de întrebare.

Cristi Săpunaru: ”Burcă a trecut și pe la Dinamo și pe la Rapid. Nu știu cu ce echipă ține”

”Suntem fericiți că am câștigat la Craiova. Știam că vom avea meciuri destul de grele, Farul, Craiova și Dinamo. E un derby, jucăm acasă, trebuie să câștigăm pentru suporteri. Trăiesc acest meci ca fiecare meci, cu intensitate, cu dorință, e mai special pentru că suntem rivale.

Dugandzic e un jucător care ne ajută foarte mult. Acum îl avem și pe Albion, care e un jucător foarte valoros și ne va ajuta în acest meci.

Ne interesează să câștigăm meciurile cu un gol mai mult decât adversarul, nu vrem să facem scor, pentru că așa ajungem unde ne-am propus.

Suntem o echipă, când luăm goluri suferim toți, când dăm goluri, ne bucurăm cu toții. Mesajul pentru vestiar o să îl spun în vestiar, nu trebuie să îl afle nimeni. E un meci aparte pentru că e derby. Sunt fericit că Dinamo a revenit în Liga 1.

Am fost coleg cu Burcă la Progresul, el a avut un trecut și pe la Dinamo și pe la Rapid. Nu știu cu ce echipă ține și nu mă prea interesează. E ciudat, pentru că mulți colegi cu care am jucat sunt antrenori, alții sunt secunzi, alții sunt în curs de licențiere. Am jucat cu el un an de zile și chiar m-am simțit bine, dar acum suntem adversari.

Suntem acasă și sperăm să câștigăm. Promisiunea pentru fani e că vom da totul pe teren pentru a câștiga acest meci”, a spus Cristi Săpunaru, citat de DigiSport.