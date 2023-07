Cristi Manea, fundașul dreapta al CFR-ului, a vorbit după meci și a remarcat faptul că se simte bucuros, pentru că a reușit să marcheze un gol care i-a ajutat pe ardeleni să câștige toate cele trei puncte.

Cristi Manea a vorbit despre viitorul său: „E echipa sufletului meu”

De asemenea, Cristi Manea a remarcat că CFR e echipa sufletului său și, în cazul în care va veni o ofertă, dacă ajută clubul, dar și pe el implicit, atunci va părăsi fosta campioană a României.

„Sunt foarte fericit, pentru că am reușit să luăm toate cele trei puncte. Ăsta era obiectivul. Sunt bucuros că am reușit să marchez din nou. În ultima perioadă am marcat de multe ori. Mă simt bine. Și la echipa națională am jucat acolo. E puțin mai ofensiv.

Lucrăm foarte mult să pasăm, să ne mișcăm. Ușor, ușor vom fi și mai puternici. Sunt foarte bucuros pentru jucătorii care pleacă. Merg la mai bine. Le urez multă baftă și sper să joace bine acolo unde ajung.

Sincer să vă zic nu știu nimic despre mine. Eu dau aici 100% la CFR Cluj, e echipa sufletului meu. Aș rămâne în balanță (n.r. dacă aș primi o ofertă). Dacă ajută clubul și pe mine, de ce nu. Acest club a dat totul pentru mine.

Îmi place foarte mult de Mandorlini. Explică mult. E diferit față de Petrescu. Dar eu cred că trebuie să fur de la fiecare antrenor câte ceva”, a spus Cristi Manea, după meci.

CFR Cluj - Poli Iași 2-0

Cele două echipe s-au confruntat în prima etapă a noului sezon al Superligii României. După 90 de minute, ardelenii au reușit să se impună, grație reușitelor lui Bîrligea și Manea.

În urma victoriei, echipa pregătită de Andrea Mandorlini a trecut direct pe prima poziție, devansând-o pe Farul Constanța, care are un golaveeraj mai slab. Ambele au trei puncte.

