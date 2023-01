"Cred că sunt pe drumul cel bun". Obiectivul lui Alex Ioniță până la finalul sezonului actual 

Meciul a avut un start fulminant, atacantul croat Marko Dugandzic reuşind un hat-trick într-un sfert de oră (minutele 5, 13, 19 - penalty). Lovitura de pedeapsă a fost acordat pentru un henţ comis de Radoslav Dimitrov.

Marko Dugandzic a avut şi şansa golului patru, însă a trimis în bară (minutul 54). Rapid a mai avut o bară în minutul 68, când şutul lui Răzvan Onea a fost respins în transversală de portarul Roland Niczuly. Şi Sepsi OSK a avut o bară, prin Alexandru Tudorie (minutul 85), cu un şut din unghi.

Ce a declarat Alex Ioniță după succesul lui Rapid cu Sepsi OSK

"Nu știu să spun cum am reușit să îi surprindem, important e că am luat 3 puncte, am pregătit săptămâna foarte serios și ne-a ieșit. După o perioadă foarte lungă, în care nu am reușit să mă regăsesc, cred că sunt pe drumul cel bun.

Nu am mai avut atâtea assisturi de când joc în Liga 1, mă bucur că ofer pase de gol și că reușim să câștigăm. Clar, galeria e al 12 lea jucător și ne dorim să jucăm numai aici. Sperăm să reziste gazonul și să avem cât mai mulți suporteri la fiecare meci.

Berea era deja în vestiar. Evident că o consumam numai dacă reușeam să câștigăm. Mă bucur pentru ei, sunt jucători excepționali. După o victorie nu facem chef și nici nu facem înmormântare după o înfrângere. Avem o zi sau două libere și apoi vom profita.

Am vrut să joc la națională, dar evoluțiile nu m-au ajutat, sper să revin la națională după acest sezon", a spus Alex Ioniță, potrivit DigiSport.

Cu această victorie, Rapid a urcat pe locul trei, cu 41 puncte, la trei puncte distanță de următoarea clasată, CFR Cluj, care are un meci mai puțin. Sepsi OSK a rămas pe locul șase, dar poate fi depășită de Petrolul dacă ploieștenii vor câștiga meciul cu CS Miovei.

În următoarea etapă, Rapid va juca în deplasare cu Universitatea Cluj, în timp ce Sepsi va primi vizita celor de la FCU Craiova.