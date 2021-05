"Cred ca era mai bine sa vorbim la telefon, dar asa a vrut el!" Rusescu, reactie de ultima ora in disputa cu MM Stoica. Ce a spus

Raul Rusescu a facut noi comentarii dupa schimbul de replici pe care l-a avut pe Facebook cu Mihai Stoica.

Rusescu spune ca a lasat in urma disputa cu managerul FCSB. Ar fi vrut ca discutia sa aiba loc la telefon, si nu pe 'peretele virtual'.

"Sper sa fie ultima mea postare de acest gen. Din pacate, au fost niste acuzatii care nu-si aveau rostul, nefondate, fara nicio urma de... Din pacate, asta este. A trecut, am spus ce aveam de spus. Pentru mine a trecut. Nu am vorbit [cu MM Stoica].

Cred ca era mult mai OK sa vorbim la telefon. Dar, asa a vrut el. Eu merg mai departe. Am scris acolo ce credeam, ce am gandit", a spus Rusescu la Digisport la finalul meciulul jocului dintre Clinceni si Botosani (4-3).