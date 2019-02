CRAIOVA - CFR CLUJ | Cristea, la primul gol in tricoul Craiovei: "Am avut impresia ca sunt in alta tara. Publicul a fost fantastic!"

Andrei Cristea a jucat primul sau meci pentru Craiova in Banie si a reusit sa marcheze primul gol in tricoul oltenilor.

Cristea a fost impresionat de fanii olteni si spera ca echipa sa se lupte cu sanse reale pentru castigarea campionatului. Deocamdata, Craiova este pe FCSB in clasament. Echipa lui Teja va juca luni seara.

"Am trait la maxim aceasta partida, am avut impresia ca sunt in alta tara. Publicul a fost fantastic. Speram sa fiu acolo, sus de tot. Mister decide cand este nevoie de mine sau de alt jucator. Este un antrenor foarte bun si ce a ales, a ales bine", a declarat Andrei Cristea la finalul partidei.