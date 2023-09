Cosmin Călinescu, precizări după reacția "la cald" în urma accidentării lui Dragoș Iancu

La partida de la Ploieşti, de duminică, în minutul 6, mijlocaşul sibian Dragoş Iancu.a fost faultat de Valentin Ţicu şi a suferit o fractură deschisă la gleznă. Arbitrul Marian Barbu l-a eliminat cu roşu direct pe Ţicu, iar medicii au intervenit de urgenţă. Dragoş Iancu a fost transportat la spital.

Ofițerul de presă al clubului sibian, Cosmin Călinescu, a avut o reacție dură "la cald" imediat după meci.

După miezul nopții, Călinescu a revenit cu nou mesaj pe care îl puteți citi mai jos.

Cosmin Călinescu, precizări după reacție dură

"Ieri a fost o zi grea, marcată de accidentarea gravă a acestui copil, Dragos Iancu, un fotbalist pe care îl cunosc și-l apreciez foarte mult. Dar a fost o zi grea și pentru că am făcut greșeala să mă las apoi purtat de emoțiile acestui moment. Am scris aici, pe pagina mea personală, niște rânduri pe care acum le regret.



Am specificat CLAR că tot ce am scris reprezintă o părere personală, implicit una subiectivă. De aici oricine poate să înțeleagă faptul că acele ,,vorbe” nu reprezintă nicidecum opinia clubului AFC Hermannstadt despre cele întâmplate și că nu este cazul să se facă vreo confuzie.

Și-n continuare cred că o părere personală trebuie tratată strict ca atare... Eu nu mă simt și nu cred că sunt un ,,oficial” al clubului, ci doar un om simplu care muncește și care și-a dat TOT suportul profesional pentru dezvoltarea FCH la capitolul imagine. Sunt de părere că un astfel de episod, pe care spun încă o dată că-l regret, nu ar trebui să umbrească toate realizările mele de până acum la FCH.

NU mi-am dorit să fiu preluat de nici un site de știri, NU caut notorietate, NU doresc să mă remarc în nici un fel. Misiunea mea este să-mi fac meseria cât pot de bine și să devin zilnic o versiune mai bună. Chiar și așa, recunosc și îmi asum faptul că reacția mea, una dură în cazul de față, nu-mi face nici o cinste...

Iar dacă îmi asum, evident că sunt dispus să suport consecințele și vă asigur pe toți cei care citiți acum că o voi face cu fruntea sus!

Îmi cer scuze public pentru toți cei care s-au simțit deranjați de postarea mea și de comentariile scrise ,,la cald”! Postarea mea și comentariile aferente au fost o consecință a accidentării lui Dragos, un copil nevinovat. Totodată, a fost unul dintre acele moment rare, când m-am lăsat ghidat de emoții personale, umane și firești, până la urmă.

Precizez că am toată aprecierea față de cei de la Petrolul Ploiești, în special pentru două persoane din club pe care nu le voi nominaliza, dar față de care mă leagă o relație de respect reciproc și sper să o și menținem în continuare. De asemenea, îmi doresc ca Valentin Țicu să treacă peste episodul de ieri într-un mod constructiv pentru el și să ignore - eventual - ce am scris eu într-un mod 100% subiectiv. Îi prezint scuzele mele și chiar sper să demonstreze că m-am înșelat în privința lui, deși părerea mea (repet) nu ar trebui să conteze pentru nimeni, fiind una subiectivă.

Sunt conștient că prin poziția pe care o ocup la FCH trebuie să fiu un fel de ,,ambasador” al clubului, un exemplu de conduită, indiferent de locul unde mă aflu sau de tot ceea ce fac sau de ce postez pe facebook. Ei bine, din păcate nu sunt perfect și uneori se întâmplă să greșesc... Astfel de lecții cred că-mi prind bine, totuși, chiar dacă nu mi-am dorit să le primesc sub forma asta.

Am peste 20 de ani de experiență în mass-media și știu bine ce înseamnă să lucrezi în domeniu. E clar că lumea s-a schimbat, implicit și presa, iar orice literă sau punct sau virgulă lași într-o postare pe facebook se pot transforma în știri.

În astfel de momente pline de tensiune nu ne ajută deloc dacă acționăm ,,la cald”, fiind marcați de impulsul unui moment tragic.

Eu am învățat asta acum... Am puterea să recunosc că m-am grăbit și că am greșit! Voi fi mai atent cu tot ce las în scris și cu modul în care mă exprim".