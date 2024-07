Concluziile lui Neil Lennon după remiza cu CFR Cluj + detalii de ultimă oră despre starea lui Albion Rrahmani

Oaspeţii au deschis scorul prin Daniel Bîrligea (28), din pasa lui Ciprian Deac, dar Albion Rrahmani a restabilit egalitatea (54 - penalty), după un fault comis de portarul Răzvan Sava asupra lui Claudiu Petrila.

Peter Michael (75) a adus-o din nou pe CFR în avantaj, din centrarea lui Panagiotis Tachtsidis, dar Rapid a marcat la ultima fază, prin Florent Hasani (90+7), din pasa lui Timotej Jambor.

În urma acestui rezultat, Rapid are două puncte după primele două etape, în timp ce formația pregătită de Dan Petrescu a acumulat patru puncte, la egalitate cu Universitatea Craiova și Unirea Slobozia.

Reacția lui Neil Lennon după debutul din Giulești

Tehnicianul de la Rapid a vorbit despre evoluția echipei în partida cu CFR Cluj și a oferit detalii despre starea de sănătate a lui Albion Rrahmani, care a ieșit accidentat în timpul meciului.

"Am avut patru-cinci ocazii. Am fost dezamăgiţi că am primit al doilea gol, dar reacţia noastră din repriza a doua a fost foarte bună. Nu cred că a fost norocul. Sunt dezamăgit că am făcut doar egal. Am demonstrat un spirit de echipă excelent şi trebuia să obţinem victoria.



Mulţi dintre jucătorii mei s-au ridicat la un nivel foarte bun. Sunt încântat de evoluţia echipei, dar dezamăgit de rezultat. Ei au o echipă foarte experimentată şi cu un antreor foarte bun. Rrahmani cred că este în regulă, nu pot să vă dau un diagnostic, dar cred că îşi va reveni în câteva zile. Sper că în următoarea săptămână vor mai veni trei jucători. Avem nevoie de transferuri", a declarat antrenorul.