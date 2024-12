Campioana a deschis scorul prin Darius Olaru (18), dar Farul Constanța a egalat peste o oră, prin Victor Dican (78), cu o lovitură de cap.

FCSB a avut un penalty (83), dar Alexandru Buzbuchi a apărat şutul lui Risto Radunovic. Lovitura de pedeapsă a fost acordată pentru henţul comis de Ionuţ Vînă, la semnalizarea arbitrajului video.

Ce a declarat Gică Hagi după Farul - FCSB 1-1

Tehnicianul dobrogenilor a explicat că echipa sa ar fi meritat să câștige partida și a lăudat implicarea și atitudinea arătate de jucători.

"Voiam cele 3 puncte, din păcate nu au venit. Jucătorii au dat tot ce au avut mai bun, au crezut până la final. Golul a venit, dar trebuie să credem mult mai mult. Să vedem mai clar, trebuie să facem jocul nostru.

Înafară de meicul cu Rapid, în toate celelalte meciuri am arătat bine, mai puțin rezultatele. Pe o parte i-am felicitat, am văzut tot efortul pe care l-au făcut. Ne-am bătut, am luat un punct, mergem înainte.

Albiec a muncit bine, și restul au muncit bine. Au fost șanse. Mă gândesc deja la următoarele meciuri. E clar că sunt două deplasări, drumul lung.

(n.r. despre Cojocaru) Din păcate am așteptat mult timp. M-a surprins în play-off-ul trecut, a jucat foarte bine. S-a accidentat din păcate, dar a revenit. Are potențial foarte bun, știe fotbal, vom vedea.

Mergem la Arad și la Sibiu să câștigăm. Eu mă gândesc doar la noi, nu știu despre lupta pentru play-off. Mai e o săptămână, sărbătorile vin bine pentru noi! Trebuie să fim mai buni în anul care vine!", a declarat Gică Hagi, la Prima Sport.